WhatsApp passa a permitir envio de fotos em alta qualidade; saiba como fazer

A partir de agora, será possível enviar fotos com qualidade HD através do WhatsApp, de acordo com anúncio feito pela empresa nesta quinta-feira (17). Para isto, basta que o usuário escolha o arquivo e selecione a opção "HD". Caso o ícone não esteja disponível, a foto será enviada na chamada "qualidade padrão".



De acordo com o WhatsApp, fotos com qualidade padrão costumam ter entre 1,5 MP e 4 MP. Já as fotos em HD ficam entre 9 MP e 16 MP.