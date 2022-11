1 milhão em um dia: Brasileiros invadem Koo após crise no Twitter

O aplicativo indiano Koo se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais no Brasil e no mundo. Um dos sócios criadores, o CEO Aprameya Radhakrishna, contou que apenas 2 mil brasileiros utilizavam a plataforma até esta sexta-feira, 18, e ganhou 1 milhão de usuários no dia.

O aplicativo ficou famoso como uma alternativa do Twitter, que vive uma crise após ser comprado por Elon Musk, que instiga acabar com a plataforma. No Brasil, o Koo se popularizou, também, por conta dos inúmeros memes criados por conta do nome, que fizeram trocadilhos de duplo sentido com o nome do aplicativo.

Os fundadores explicaram que o nome é uma referência ao som produzido por uma espécie de passarinho amarelo que ilustra a logomarca da empresa. O aumento de 1 milhão de contas fez com que o Brasil fosse da 75ª para a 2ª posição na lista dos países com mais usuários únicos vitalícios. As informações são do Jornal O Povo.