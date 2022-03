10 dicas para sobreviver num negócio próprio em 2022, o ano dos desafios

Desde o início da pandemia, mais de um milhão de empreendedores perderam seus negócios, devido a fatores como a falta de planejamento. O Correio ouviu especialistas em gestão de negócios e selecionou algumas dicas importantes para ajudar o empreendedor a realizar as apostas certas nesse momento de tantas incertezas.

De acordo com o analista do Sebrae, Wagner Gomes, quando o assunto é a manutenção do negócio, o primeiro cuidado precisa ser à flexibilidade para se adaptar a tempos tão voláteis, onde as mudanças ocorrem sempre. “Diariamente, estamos aprendendo a lidar com coisas novas. Então, o primeiro cuidado que devemos pensar é ficar atento às mudanças e acontecimentos. Quanto menos engessado for o negócio, maior capacidade de adaptação aos cenários”, orienta o técnico.

A flexibilidade, por sua vez, exige que haja planejamento constantemente, além de sempre monitorar e revisar o planejamento. “De maneira prática, é preciso prestar um bom atendimento, zelar pela qualidade da marca e das entregas de valor para os clientes”, explica o analista.

Thiago Oliveira é enfático ao destacar a importância da estratégia que deve ser avaliada constantemente, além das questões técnicas e operacionais (Foto: Divulgação)

Formado em ciências Contábeis e gestor de empresas como a Conselho Virtual, Zebra Câmbio (terceira fintech que mais cresceu em 2021), Thiago Oliveira tem uma visão próxima e defende que o empreendedor que quiser proteger seu negócio precisa de atenção constante para a estratégia, às questões táticas e operacionais. “Minha experiência diz que o planejamento de gestão de negócios acontece, inicialmente, definindo os indicadores de cada área, medido e mantendo uma grande disciplina para execução”, completa o empresário.

Pessoas e finanças

Para Oliveira, o desafio da gestão nunca está sobre produtos ou serviços e sim sobre pessoas. “Sendo assim, o maior desafio é trazer as pessoas certas para a posição certa para o momento certo da empresa”, diz. O representante da acredita que buscar conselheiros e mentores faz uma enorme diferença nesse momento.

Wagner Gomes lembra também que quando se trata de sobrevivência,os empresários, especialmente aqueles com negócios menores, precisam saber separar muito bem os recursos da empresa do dinheiro pessoal, entender que o negócio precisa se pagar, ser rentável, e destinar uma remuneração ao dono. “Para quem é empreendedor, é preciso ficar de olho no seu negócio, buscar trabalhar com algo que goste e que tenha efetiva demanda de mercado”, complementa.

O representante do Sebrae lembra que o planejamento de gestão é uma espécie de mapa detalhado de um negócio, onde estão presentes todas as informações de orientações e dados, com os objetivos e a definição de quais passos devem ser dados para que essas metas sejam alcançadas, diminuindo os riscos e as incertezas. “Alguns dos direcionamentos encontrados em um Plano de Negócio permitem identificar e restringir erros. Por mais que o erro leve ao aprendizado, errar muito, em um negócio, custa caro, então evitá-los é o melhor caminho”, explica.

Gomes lembra que um bom planejamento de negócio depende muito de cada segmento, setor ou porte, mas em geral consta a missão e visão de negócio, correta definição da forma jurídica e enquadramento tributário do negócio, define bem o capital (se de terceiros ou próprio), papel de cada sócio bem definido, análise do mercado, definição do cliente, da área e abrangência de atuação (tanto física quando no meio digital), praticar corretamente o preço, contar estratégias assertivas de divulgação.

“Outro detalhe importante é o constante investimento em inovação e aprendizado por parte do empresário e da sua equipe”, reforça.

Rede de apoio

Tanto Thiago quanto Wagner salientam que os empresários podem encontrar diversas formas de obter apoio no seu negócio, além de poder encontrar conteúdo de formação com facilidade na internet. Além do conteúdo gratuito e aberto, existem os serviços das empresas de capacitações e consultorias.

“No Sebrae, que presta atendimento, orientação, capacitações, promove eventos, dispõe de projetos modelos que auxiliam de forma exemplar os pequenos negócios, muitas soluções são gratuitas, outras custam muito pouco frente aos benefícios que geram”, esclarece Gomes.

Um bom exemplo gratuito é a consultoria online do Sebrae Bahia para os Micro e Pequenos Negócios e outro é o seminário Sebraetec, que chega a oferecer até 80% de subsídio em consultorias para ajudar na montagem das estratégias online de um negócio ou, ainda, a criação de uma loja virtual.

Quando o assunto é o aporte de recursos, é bom lembrar que as instituições financeiras que vão emprestar algum valor à uma empresa precisam de garantias, ou entender a viabilidade econômico-financeira de um negócio. Em alguns casos, quem está começando pode ter dificuldade de aprovar isso para um banco, por exemplo, mas existem linhas de crédito, tanto privadas quanto públicas, que auxiliam os empresários nesse início.

“Em Salvador foi criado recentemente, pela Prefeitura, o CredSalvador, que é uma alternativa de crédito para quem empreende e pode ser feita a solicitação toda de forma online e aguardar a aprovação. Além disso, temos bancos públicos e privados, agências de fomento e desenvolvimento (a exemplo da Desenbahia), entre outros”, finaliza o representante do Sebrae.

10 dicas para não errar em 2022

1. Tecnologia e equipes estruturadas têm de ter total foco no cliente e na resolução de possíveis problemas.

2. Planejamento com opções A, B e C são fundamentais para um bom andamento das corporações nesse momento de readaptação.

3. Lidar com novas gerações de colaboradores requer da liderança entendê-las e, sobretudo, as engajar. Acredito que o uso de tecnologias e formatos que se assemelham com redes sociais são boas alternativas nesse sentido.

4. Conhecer colaboradores significa também gerar e analisar métricas de alcance, absorção e engajamento.

5. Encontrar influenciadores internos é um benefício, já que todas as empresas têm alguns colaboradores que são mais “populares”. Esse colaborador pode ajudar tanto no processo de comunicação dentro da empresa, quanto engajar outros colegas.

6. Flexibilização em relação à quantidade de dias que o colaborador precisa estar presente no escritório. Hoje, o modelo híbrido é bem mais aceito no mundo corporativo e há ferramentas que contribuem para manter a cultura organizacional em pleno funcionamento.

7. O colaborador precisa conhecer diferentes setores e unidades da empresa e incentivá-lo a publicar conteúdos em canais horizontais de comunicação interna, descentralizando a função que normalmente é atribuída a um único departamento, criando uma cultura de comunicação horizontal.

8. A contratação de novos talentos para as empresas passou por uma implantação de processos realizados de forma remota no recrutamento, no onboarding e no engajamento do dia a dia.

9. Uma preparação adequada na política de trabalho remoto fez toda a diferença para desenvolver planos de contingência no gerenciamento das equipes que trabalhavam de forma remota.

10. Para finalizar, considero importante também ressaltar que a comunicação da empresa pode andar de forma integrada com o RH. As redes sociais corporativas também tornaram possível entregar métricas aos gestores de RH e ter uma visão clara do alcance, absorção e eficácia dos comunicados internos.

(Fonte: Gabriel Kessler é CGO do Dialog.ci)





Caminho da sobrevivência

- Atenda bem

- Goste do que faz

- Pratique o preço de forma correta

- Invista em conhecimento e capacitação

- Aposte em inovação

- Esteja presente no digital

- Conheça e use as melhores estratégias digitais