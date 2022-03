10 roteiros de passeios em espaços abertos para as crianças

Tomar um sorvete na Ribeira, caminhar pela orla. Andar um pouco mais até a Colina Sagrada e pedir a benção ao Senhor do Bonfim. É tarde de sol na cidade de Salvador e quem vê os irmãos Pedro e Samyle, de 7 e 4 anos, brincando ali no parquinho que fica na parte debaixo da basílica, nem imagina que enquanto as crianças se divertem, o pai e administrador, Daniel Duarte se deixa levar pelas memórias dos passeios de infância que fazia em um dos pontos mais queridos da Cidade Baixa.

“Íamos caminhando pelo Monte Serrat, chegava no Bonfim e de lá descia para Ribeira. É uma memória ótima. Lá, tem um encanto diferente. O belo pôr do sol, estar próximo à Igreja do Bonfim. É um local que para mim, consegue reunir o religioso, o místico e traz uma energia boa. Tudo isso torna esse local de Salvador tão especial”.

Passeio com sorvete, parquinho e a proteção do Senhor do Bonfim

(Foto: Ana Lúcia Albuquerque/ CORREIO)

O parque antes nem existia. Faz parte das obras de requalificação da Colina Sagrada, entregues em 2019. Na pandemia, a família ficou quase dois anos em isolamento social. O primeiro passeio aconteceu há três meses e o destino não poderia ser outro, a não ser um dos lugares que Daniel e a esposa Denise, mais gostam na Ribeira:

“Para criança, qualquer espaço vai dar sempre aquela sensação de liberdade. A pandemia não acabou, mas voltar a proporcionar isso a meus filhos, tomando todos os cuidados, trouxe muito alívio para a gente”, complementa Daniel.

Já do outro lado da cidade, a jornalista Joana Maltez e a filha Isis, de 5 anos, batem ponto no Parque dos Ventos. É só dizer que vai sair de casa, ela já dá um gritinho animado de oba!, como conta a mãe. “Ela fica pronta já com máscara e tudo, mochilinha nas costas, água e lanche. Isis ama aquela imensidão, a vista mar, a possibilidade de correr a vontade, a variedade de brinquedos. Ao flexibilizar essas saídas passamos a escolher locais abertos ou com pouca circulação”.

O Parque dos Ventos é um dos lugares preferidos da pequena Isis, de 5 anos

(Foto: Acervo Pessoal)

Joana criou um perfil no Instagram, o Salvador para Crianças (@salvadorparacriancas), a fim de compartilhar dicas de espaços ao ar livre e de roteiro infantil. “ Isis adora cada pedacinho de Salvador. Ainda estamos em tempos estranhos, mas ter um pouco de lazer, já dá um pouco mais de esperança de que em breve poderemos voltar a ir e vir com mais tranquilidade”, acrescenta.

Mãe dos gêmeos João Bento e José Vicente, 3 anos, a advogada Virgínia Lopes também passou a dar preferência a lugares onde os meninos tivessem espaço para correr com liberdade, andar de bicicleta e patinete, após tanto tempo em casa. “Parque da Cidade, a Praça Ana Lúcia são locais que oferecem diversão, música, apresentações de rua e todo esse espaço de liberdade e que eles adoram”.

Ir à praia também é um roteiro que faz parte da rotina dos gêmeos João Bento e José Vicente, de 3 anos

(Foto: Acervo Pessoal)

Esses são só alguns dos 10 trajetos por Salvador que reunimos nesse aniversário da cidade, trazendo aqui um convite para a (re)descoberta de espaços abertos onde a meninada vai, com certeza, fazer a festa. E aí, seu bonde do parquinho está pronto para aproveitar o nosso guia? Veja mais dicas.

10 CAMINHOS PARA A MENINADA CURTIR SALVADOR

1.Parque dos Ventos

Esse é um dos lugares preferidos da galerinha. Dos 20 papais e mamães que ouvimos para montar a lista, a ida ao Parque dos Ventos foi opção de geral, sabe? Tem um espação aberto para o filhote se divertir livre, leve e solto em mais de 85 mil m².

Parque dos Ventos

Onde fica: Boca do Rio

Estrutura: mais de 10 opções de lazer e espaços de esportes, como rapel, pista de skate, ciclovia, parque infantil – inclusive, com brinquedos adaptados para crianças especiais - mais quiosque, anfiteatro, sanitários, portaria e estacionamento para 150 carros.

Quanto custa: grátis

Em que área da cidade fica: Orla da Boca do Rio

Horário de funcionamento: terça a sábado, das 5h às 19h, e domingos e feriados, das 5h às 19h.

2. Parque do Largo da Baixa do Bonfim

O parque é mais uma opção de lazer na Cidade Baixa e foi construído como parte das obras de requalificação da Colina Sagrada. O legal desse roteiro é que dá para dar uma esticada no passeio e aproveitar para dar uma volta pelo bairro, passar pela Basílica do Bonfim, pedir proteção para a família e amarrar sua fitinha no gradio. Não muito distante dali, vale também uma volta pela Orla da Ribeira e tomar um sorvete antes de voltar para casa.

Onde fica: Colina Sagrada, Bonfim

Estrutura: além do parquinho tem pista de skate, mesa para jogos e uma área grande de lazer, que conta também com estacionamento público.

Quanto custa: grátis

Em que área da cidade fica: Cidade Baixa

Horário de funcionamento: terça a sábado, das 5h às 19h, e domingos e feriados, das 5h às 19h.

3. Parque da Cidade

É a combinação que toda criança gosta: lazer, lanchinho e muita grama para correr ao ar livre ou brincar de skate, bicicleta, patins e patinete. São três parques infantis com projetos que levam em conta a acessibilidade para quem tem dificuldade de locomoção.

Onde fica: entre os bairros de Santa Cruz e do Itaigara

Estrutura: em uma área de 724 mil m², esse é um dos parques mais tradicionais da cidade onde é possível encontrar diversas espécies de árvores, além de contar com circuito de slackline, quadras de futebol e vôlei, pista de skate, sala de mosaicos e um anfiteatro.

Quanto custa: grátis

Em que área da cidade fica: Avenida Antônio Carlos Magalhães

Horário de funcionamento: de terça a sábado, das 5h às 22h, e domingos e feriados, das 5h às 19h. *

4. Praça Ana Lucia Magalhães

Entre a rua das Hortênsias e rua Padre Manoel Barbosa, esse é mais um lugar que atrai muito as crianças, principalmente, porque sempre tem algum evento acontecendo por lá, uma feirinha ou atividade infantil, o que pode tornar o passeio ainda mais divertido.

Onde fica: Pituba

Estrutura: lugar ao ar livre para brincar com crianças e com animais de estimação. O entorno conta com uma estrutura bem completa de restaurantes, supermercados e outros estabelecimentos.

Quanto custa: grátis

Em que área da cidade fica: Pituba/ Itaigara

Horário de funcionamento: livre

5. Praça do Campo Grande

O Centro da cidade encontra no Campo Grande uma parte especial da história de Salvador já que o nome da praça, na verdade, é Dois de Julho. E se a gente está em busca de espaço para a criançada brincar lá tem bastante e de sobra, além de ser uma oportunidade de mergulhar na história guardada pelos monumentos sobre as importantes batalhas pela Independência da Bahia.

Onde fica: Campo Grande

Estrutura: área verde, monumentos históricos, local aberto para brincar e fazer caminhadas.

Quanto custa: grátis

Em que área da cidade fica: Centro

Horário de funcionamento: todos os dias, das 6h às 22h

6. Jardim Zoológico

Por causa da pandemia, o agendamento do passeio é feito online no site www.zoo.ba.gov.br. A partir desse mês, o Zoo está retomando a programação do Zoo Noturno, uma ronda orientada pela equipe de Educação Ambiental, em que é possível conhecer animais com hábitos noturnos como o jupará, o macaco-da-noite, o lobo-guará, a jaguatirica, o mão-pelada, o gato-do-mato, por exemplo. Podem participar crianças a partir de 8 anos.

Onde fica: Ondina

Estrutura: são 1,4 mil animais, divididos em 134 espécies, 88% delas brasileiras. O Zoo conta ainda com uma área verde de, aproximadamente, 250 mil m², natureza que pode ser vista por quem passar pelos 3 mil m de pista de passeio do parque. Também faz parte do roteiro a visita ao museu, que possui duas galerias com representações de todos os biomas do Brasil, além de informações sobre insetos, aves, mamíferos e répteis.

Quanto custa: grátis

Em que área da cidade fica: Alto de Ondina

Horário de funcionamento: aberto de terça a domingo, das 10h às 16h. Já o Zoo Noturno, as visitas acontecem somente nas sextas, das 18:30 às 20h. Para agendar, é necessário ligar no número (71) 3116-7954.

7. Parque Lagoa dos Dinossauros

O parque conta com um grande acervo de réplicas de diferentes tipos de dinossauros pré-históricos. A liberação da entrada é feita por ordem de chegada, ou seja, não necessita mais de agendamento prévio como antes. Além disso é permitida a entrada de cachorro de pequeno porte e no colo.

Onde fica: Stiep

Estrutura: O equipamento dispõe de trilha, área para capoeira, parque infantil, espaço para piquenique, píer, paraciclos e estacionamento.

Quanto custa: grátis

Em que área da cidade fica: próximo à Orla de Jardim Armação

Horário de funcionamento: terça a domingo, das 8h às 17h

8. Praia no esquema leva tudo

Um outro programa gratuito e a céu aberto que não podia ficar de fora dessa listinha amiga são as praias. Entre as que os pais mais recomendaram está a de São Tomé de Paripe, no subúrbio, a do Cristo, na Barra e próximo ao mirante do Rio Vermelho. São regiões que costumam formar piscinas na maré baixa e se tornam o point da galerinha. A dica só vale se a ida à praia for bem cedinho, no início da manhã para fugir de qualquer aglomeração e também dos raios solares mais fortes.

Praias de São Tomé de Paripe, Cristo da Barra e Rio Vermelho.

Onde fica: Subúrbio, Barra e no Píer da Paciência, respectivamente.

Estrutura: na maré baixa, esses trechos costumam formar piscinas naturais, ideais para quem vai à praia com crianças.

Quanto custa: grátis

Em que área da cidade fica: Subúrbio e Orla

Horário de funcionamento: livre

9. Passeio de barco às Ilhas

E quase no fim da lista – porém não menos importante – vem um programa mais diferente. O passeio de barco é mais uma opção legal para redescobrir a cidade e a Baía de Todos os Santos também. No Terminal Náutico de Salvador, as escunas de turismo que fazem o Passeio às Ilhas começam a sair entre 8h e 9h da manhã, todos os dias, de acordo com a demanda e lotação.

Onde fica: Baía de Todos os Santos

Estrutura: geralmente, o tour oferecido pelas escunas de turismo no Terminal Náutico inclui paradas na Ilha dos Frades e Itaparica. O passeio dura o dia inteiro com retorno a Salvador às 17h30.

Quanto custa: o Passeio às Ilhas, com saída do Terminal Náutico é R$ 80 (por pessoa). Outra opção com valor mais em conta é o Terminal de São Tomé de Paripe/ Ilha de Maré. As travessias custam entre R$ 5 a R$ 8 e levam, aproximadamente, 30 minutos.

Em que área da cidade fica: Centro

Horário de funcionamento: no Terminal Náutico, as escunas começam a sair entre 8h e 9h.

10. Parque de Pituaçu

Natureza, quadras poliesportivas, pista de patinação e skate, mais parque infantil é só uma parte dos atrativos que dá para encontrar no Parque de Pituaçu. São mais 15 km de ciclovia no entorno da lagoa, pista de cooper e até um píer com pedalinhos.

Onde fica: Pituaçu

Estrutura: com 493 hectares, o parque abriga uma área remanescente de Mata Atlântica proporcionando muito verde, além de outros espaços de lazer.

Quanto custa: grátis

Em que área da cidade fica: Orla de Pituaçu

Horário de funcionamento: todos os dias, 9h às 16h, inclusive domingos e feriados.



