100% imunizados: o alívio de quem tomou a segunda dose

Ansiedade, alívio, alegria, e gratidão. Esses foram alguns dos adjetivos usados por pessoas que tomaram a segunda dose da vacina CoronaVac para definir a sensação de ser imunizado em definitivo. A campanha começou na terça-feira (16), em Salvador, e pela manhã o movimento foi intenso nos 14 postos que estão aplicando a dose dois do imunizante.

Na Arena Fonte Nova, foram instalados um posto fixo, com acesso pela Ladeira da Fonte das Pedras, e outro de drive thru, com acesso pela portaria principal que fica ao lado da loja do Bahia. Ambos funcionam das 8h às 17h, como nos outros postos, a diferença é que no primeiro o paciente é pedestre, enquanto no segundo ele não pode descer do carro.

Movimento no Drive Thru foi intenso pela manhã (Foto: Arisson Marinho/ CORREIO)

A farmacêutica bioquímica, Ana Rafaela Gomes, 40 anos, trabalha no Hospital Sagrada Família, unidade que atende pacientes com covid-19. No início da pandemia, ela atuava também na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), nos Barris, outro local que recebe pessoas com o novo coronavírus. Com dois pais idosos e uma criança em casa, os cuidados precisaram ser reforçados. Ela recebeu a primeira dose da CoronaVac na UPA, e na terça-feira foi até a Arena Fonte Nova para receber a segunda.

“É uma mistura de alívio e esperança de que tudo vai melhorar. Ninguém imaginava que essa vacina fosse surgir tão rapidamente diante de todas as outras enfermidades que nós temos e em que as vacinas demoraram anos para serem desenvolvidas, enquanto essa surgiu tão rápido. E com essa segunda dose a gente tem a esperança de já estar imune e garantir a nossa proteção”, declara.

Vacina evita que pacientes desenvolvam os sintomas mais graves da doença (Foto: Arisson Marinho/ CORREIO)

A médica Lindaura Machado, 54 anos, era somente sorrisos. Ela trabalha no Instituto Couto Maia e contou que sentiu um misto de ansiedade, felicidade e alívio com a possibilidade de receber a segunda dose do imunizante. A médica pediu que a população se proteja. “A vacina está sendo distribuída e eu acredito que todo mundo que está dentro do perfil de vacinação deve ser vacinado. Estou na expectativa e muito feliz”, diz.

Todas as pessoas ouvidas pela reportagem e que tomaram a primeira dose contaram que não tiveram efeitos colaterais, algumas disseram que o local de aplicação da injeção ficou dolorido, como acontece com outros de tipos de vacina aplicadas no braço.

Lindaura Machado pediu que a população tome a vacina (Foto: Arisson Marinho/ CORREIO)

Prazo

A diretora de Vigilância à Saúde da capital, Andréia Salvador, contou que quem já tomou a primeira dose do imunizante pode procurar qualquer um dos 14 pontos de vacinação para receber a segunda dose, ou seja, não é necessário ir exatamente ao mesmo local da primeira vez, mas ela fez uma ressalva:

“É preciso respeitar o prazo de 28 dias entre as duas etapas para assegurar a imunização. Então, por exemplo, quem completa 28 dias amanhã não adianta procurar uma unidade de saúde hoje porque não será vacinado. É preciso respeitar o prazo”, afirma.

Já nas situações em que o paciente perdeu o prazo, ou seja, deveria ter procurado uma unidade de saúde na terça-feira, mas não fez isso, ainda é possível se imunizar. A recomendação é que faça isso o quanto antes. Em todos os casos é preciso apresentar a carteira de vacinação recebida no primeiro dia e documento de identificação.

Na Unidade de Saúde da Família do Imbuí a procura foi grande, mas a frustração também. Funcionários contaram que algumas pessoas esqueceram do prazo e procuraram a unidade antes da hora. Apenas 16 pessoas estavam aptas para receber a segunda dose do imunizante na terça-feira, as demais serão protegidas a partir desta quarta-feira (17) e nos próximos dias para respeitar o intervalo de 28 dias entre as doses.

Terça-feira amanheceu com 33 pacientes esperando por regulação (Foto: Arisson Marinho/ CORREIO)

Não acabou

A imunização não significa que máscaras e distanciamento social devem ser abandonados. Andréa conta que apenas dez ou 20 dias após a aplicação da segunda dose é que o organismo começa a responder à vacina, e mesmo após esse período a pessoa vacinada ainda pode transmitir o vírus.

“O que a vacina confere é uma imunização após o processo de duas doses que assegura, diante das pesquisas feitas, que caso a pessoa venha a contrair a doença ela não terá o agravamento dos sintomas. A pandemia não acabou, a máscara é obrigatória, o isolamento social deve ser mantido, e não se deve ter contato com pessoas em aglomerações. As medidas precisam continuar sendo adotadas”, afirma.

O secretário municipal de Saúde, Léo Prates, conta que a logística para a aplicação da segunda dose mudou em relação à primeira. Antes, por conta da baixa quantidade de vacinas as equipes do Município iam até às unidades de saúde para fazer a aplicação. Agora, os profissionais de saúde é que se deslocam até os pontos de vacinação. O secretário disse que essa etapa será demorada e não tem prazo para ser concluída.

“Estamos vacinando as primeiras pessoas que receberam a CoronaVac, do primeiro lote. Teremos ainda as pessoas que receberam a vacina de Oxford que só serão imunizadas 90 dias depois da primeira dose, foi o segundo lote com 34.880 doses. E ainda teremos o terceiro lote com 18.200 de CoronaVac, então, vai demorar um tempinho para acabar o quantitativo de pessoas que estão recebendo a segunda dose”, declara.

Para o secretário o cenário atual da covid-19 em Salvador inspira cuidados. Na terça-feira, as unidades de saúde do município amanheceram com 33 pacientes aguardando por regulação, mesmo número de segunda-feira (15). Porém, na segunda foram 48 pacientes regulados, sendo que no fim de semana foram 54 pessoas. No auge da pandemia, no ano passado, foram 60 casos por dia. O risco de colapso existe.

Confira onde receber a segunda dose da vacina:

USF Itapuã; Centro de Saúde Péricles Laranjeiras (Fazenda Grande do Retiro); USF Imbuí; CSU Castelo Branco; Centro de Saúde Nelson Piauhy Dourado (Águas Claras); Centro de Saúde Virgílio de Carvalho (Bonfim); USF Colina de Periperi; USF Vista Alegre; USF Tubarão; CSU Pernambués; USF San Martin III; USF Vale do Matatu; USF Resgate; Arena Fonte Nova (parte de cima/superior). Além disso, dois drive-thrus estão montados para a iniciativa, sendo um na Arena Fonte Nova e outro no Centro de Convenções, na Boca do Rio.

*Fonte Secom/ PMS