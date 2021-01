100 policiais cumprem mandados em 2ª fase de operação contra roubos a bancos

Policiais cumprem a segunda fase da operação contra uma quadrilha de assaltantes a banco, que foi iniciada na virada do ano. Ação realizada no início da manhã desta quarta-feira (6) é realizada pela Secretaria da Segurança Pública (polícias Civil e Militar) e a Polícia Federal.

Mandados de prisão e de busca e apreensão são cumpridos contra alvos nos estados da Bahia e do Maranhão, alguns deles no Complexo Penitenciário de Mata Escura, na capital baiana.

Segundo informações da SSP, cerca de 100 policiais do Draco, COPPM, COE, CPE, Choque, Operação Gêmeos e da PF participam da operação integrada.

Primeira fase

A primeira fase da operação contra a quadrilha aconteceu na manhã do dia 1º de janeiro, em Vilas do Atlântico. Três integrantes do grupo, que costuma agir durante as madrugadas, arrombando e explodindo cofres e caixas eletrônicos, foram presos pela Polícia Federal, em ação conjunta com as Polícias Civil e Militar da Bahia.

Durante a ação, criminosos invadiram uma casa em Vilas do Atlântico e fizeram refém um garoto autista de 11 anos, que estava no imóvel. Os bandidos, que foram flagrados na mansão vizinha, invadiram o local para tentar fugir.

A polícia prendeu os criminosos e, com eles, foram apreendidos dinheiro e objetos roubados.

De acordo com a investigação, que contou também com o apoio das Polícias Civis de Sergipe e de Alagoas, os presos participaram de assaltos a diversas agências bancárias. Recentemente, eles invadiram e explodiram a agência da Caixa no bairro Castelo Branco. Também foram notificados crimes do mesmo tipo nos bairros da Fazenda Grande do Retiro e Porto Seco Pirajá.

Outros integrantes do grupo criminoso já haviam sido presos em ações anteriores da polícia. A investigação ainda busca outros participantes. Eles serão investigados por roubo e tentativa de homicídio.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) o grupo é envolvido com ataques a agências da Caixa Econômica Federal, em Salvador, e comemorava o réveillon com mais nove mulheres.

A SSP-BA informou que equipes do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), da Coordenação de Operações Especiais (COE), da 52ª CIPM e da PF cercaram o imóvel, em Vilas do Atlântico, e iniciaram o processo para cumprimento de prisões.