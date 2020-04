12 cidades baianas cancelam festas de São João por causa do coronavírus

As prefeituras de pelo menos 12 cidades baianas decidiram cancelar suas tradicionais festas de São João 2020 em meio ao cenário de pandemia pelo novo coronavírus. Primeiros municípios a suspenderem os festejos, Conceição do Almeida e Vitória da Conquista fizeram seus anúncios no mês passado. Nesta segunda-feira (6), outras 10 cidades assinaram um termo conjunto de não realização dos seus eventos.

Conhecidas por suas grandes festas, as prefeituras de Amargosa, Ibicuí, Senhor do Bonfim, Irecê, Miguel Calmon, Seabra, Itaberaba, Piritiba, Cruz das Almas e Santo Antônio de Jesus entraram em acordo de cancelamento.

Prefeito de Ibicuí, Marcos Galvão falou ao CORREIO que os gestores destas cidades decidiram se unir quando viram a necessidade de tomar uma decisão sobre o assunto, já que as festas costumam ser realizadas em junho, portanto, daqui a pouco mais de dois meses.

“Tínhamos que tomar uma decisão em conjunto. Por ser uma decisão controversa, já que existem pessoas que discordam [da não realização], nós criamos um grupo no WhatsApp e fomos amadurecendo até chegarmos no acordo de assinar o documento e anunciar em conjunto o cancelamento”, explicou Galvão.

CONFIRA O DOCUMENTO DA DECISÃO CONJUNTA DOS PREFEITOS: