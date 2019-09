12 lugares com atendimento odontológico gratuito ou mais barato em Salvador

Na hora que bate a dor dente não tem como escapar: é preciso ir para um dentista e verificar qual é o problema. Em Salvador, dá para fazer o tratamento odontológico pagando menos e até de graça, basta recorrer às instituições que se oferecem esse serviço gratuito ou “no precinho”.

Os serviços odontológicos da prefeitura entram na listas dos atendimentos gratuitos. Ao todo, são 364 consultórios para atender a população, divididos entre a atenção primária e secundária. As unidades da Secretaria Municipal de Saúde também ficam abertos 24h. Se tiver alguma urgência, pode recorrer as unidades de pronto atendimento de Itapuã e de Periperi, além da unidade de atendimento odontológico do Dique do Tororó.

Na faculdade de odontologia da Universidade Federal da Bahia (Ufba) também oferece serviço gratuito. De acordo com o diretor da instituição, Marcel Arriaga, a unidade atende urgência e com agendamento, mas ele já pontua que a lista de espera é grande. Com a demanda, não existem vagas para serviço de prótese na faculdade.

Mesmo parte de uma instituição privada, a clínica-escola de Odontologia da Faculdade de Tecnologia e Ciências tem atendimentos gratuitos. Lá, em média, 50 pessoas recebem os cuidados por dia.

Preços baixos

Quem não conseguir ir em uma unidade com atendimento gratuito também pode se consultar pagando menos. Em Salvador, entidades como a Associação Brasileira de Odontologia (ABO-BA) cobram apenas o valor dos materiais. Outros têm uma tabela de preço abaixo do mercado, como no Sesc Odonto e no Sesi Odonto.

CONFIRA AS OPÇÕES

Associação Brasileira de Odontologia (ABO-BA)

Serviços Especialidades como endodontia, ortodontia, cirurgia oral menor, periodontia e odontopediatria. É necessário entrar em uma lista de espera.

Onde Rua Altino Serbeto de Barros, 138, Itaigara, Salvador

Telefone (71) 2203-4064

Faculdade de Odontologia da Ufba

Serviços Urgência, cirurgia, restauração, extração, periodontia, raio x e outros serviços especializados, como: prótese bucomaxilofacial, laboratório anatomopatológico e laser

Horário de segunda a sexta, das 8h às 17h

Onde Avenida Araújo Pinho, nº 62, Canela, Salvador

Telefone (71) 3283-9023

Centro Odontológico da Faculdade Bahiana de Medicina

Serviços Dentística, periodontia, cirurgia bucomaxilofacial, odontopediatria, endodontia, prótese, tratamento preventivo, atendimento ambulatorial, implantes osseointegráveis. A primeira consulta é gratuita.

Onde Rua Silveira Martins, nº 3386, Cabula, Salvador

Atendimento de segunda a sexta, das 8h às 12h e das 14h às 18h

Telefone (71) 3234-9393

Clínica da FTC

Serviços Raio X, canal, tratamento periodontal, restaurações, prevenção ao câncer de boca, pequenas cirurgias.

Onde FTC Paralela, Av. Luís Viana, 8812, Paralela

Atendimento Segunda a sexta, das 7h às 17h

Telefone (71) 3281-8065, das 8h às 17h

Innovare

Serviços Extração dentária de forma gratuita (sábados e um domingo no mês). Clínica e atendimento especializado como implante, ortodontia, estética e prótese (Segunda a sexta).

Onde Rua Jequié, Nº 5, Rio Vermelho

Telefone 3017-7156, de segunda a sexta, das 8h às 17h

Ruy Barbosa | Wyden

Serviço Prótese (Pago), Cirurgia (extração), Periodontia, Dentística (Restauradora e Estética), Odontopeditria, Endodontia (tratamento de canal) e Radiologia.

Onde Av. Luís Viana, Nº 3230, Paralela

Atendimento De segunda a sexta, das 8h às 18h.

Telefone (71) 3198-4481

Sesc

Serviços Enquanto a unidade móvel está em reformas, o atendimento para o público geral ocorre no Sesc Nazaré. Clínica odontopediatria, radiografia periapical, canal, prótese, periodontia e alguns procedimentos de prótese.

Onde Av. Joana Angélica, 1541, Nazaré

Horário de segunda a sexta das 7h30 às 20h30. Aos sábados de 8h às 11h30

Telefone 3254-3910/3913/3922

Unidade de Saúde da Família

Serviço Prevenção e tratamento, como clínica e encaminhamento para outras unidades

Atendimento Agendado. É necessário morar na região atendida pela Unidade de Saúde da Família

Unidade Básica de Saúde

Atendimento urgência, a partir da demanda

Centro de Especialidades Odontológicas

Serviços especialidades prótese, canal, periodontia, cirurgias mais complexas, odontopediatria

Atendimento agendado, a partir do encaminhamento da Unidade de Saúde da Família

Unidades CEO Alto Da Cachoeirinha (Cabula), CEO Carlos Gomes, CEO Federação, CEO Periperi, CEO Cajazeiras e CEO Mussurunga

Unidade de Pronto Atendimento

Serviço urgência de demanda aberta

Unidades UPA Vale dos Barris, UPA Dr. Hélio Machado, UPA Prof Adroaldo Albergaria , UPA paripe, UPA Pirajá, UPA São Cristóvão, UPA Brotas, UPA Valéria, UPA San Martin

Unidade de Atendimento Odontológico

Atendimento urgência 24h

Local Av. Vasco da Gama, 224, Engenho Velho da Federação

Sesi Odonto

Serviços Especialidades como ortodontia, endodontia (canal), odontopediatria, implantodontia. Preços abaixo do mercado

Horário de segunda a sexta, das 8h às 12h e das 18h às 21h. Aos sábados, das 8h às 12h

Onde Av. Juracy Magalhães, 956, Rio Vermelho, Salvador

Telefone (71) 3879-5311

Unime Lauro de Freitas

Serviços profilaxia (limpeza), raspagem, restaurações, endodontia (canal), exodontia (extrações), prótese total, prótese parcial, pino e prótese (coroa)

Onde Av. Luis Tarquínio Pontes, 600. Centro. Lauro de Freitas, BA

Atendimento Segunda a sexta, das 8h às 11h e das 13h20 às 16h

Contato odontounimelf@gmail.com