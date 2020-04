12 pessoas foram mortas entre Salvador e Camaçari no feriado da Sexta-feira Santa

O feriado desta Sexta-feira Santa não foi de tranquilidade nem em Salvador e nem na Região Metropolitana. De acordo com o boletim de ocorrências policiais da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), 12 óbitos foram registrados neste dia 10, sendo nove na capital e três em Camaçari, onde uma menina de apenas quatro anos foi morta.

O CORREIO solicitou mais informações às polícias civil e militar sobre as mortes e seguirá atualizando esta matéria.

Em Salvador, as vítimas identificadas foram todos homens jovens que tinham entre 15 e 29 anos. De acordo com a Polícia Civil, o mais novo deles, morto na Boa Vista do Lobato, foi vítima de espancamento e disparos de arma de fogo. A polícia informou que foi acionada por volta das 7h30 para atender o caso, que ocorreu na Rua Itaquaraci, na região do Subúrbio Ferroviário. O adolescente foi identificado com as iniciais G.S.S e a autoria e motivação do crime serão apuradas pela 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS).

Fora esses, outros quatro indivíduos identificados foram mortos na cidade. Entre eles, Remerson do Carmo Santos Espírito Santo, 29, assassinado por volta das 20h30 na Rua Telma Cristina, na região da antiga fábrica da Cocisa. Bem mais cedo, por volta das 6h da manhã e a apenas cerca de 500 metros do local da morte de Remerson, na Rua Iriguaçu, também foi morta outra pessoa do sexo masculino, não identificada.

Foi morto ainda na tarde de sexta também o jovem Janderson Silva de Almeida, 20, na Avenida Hilda, em Pernambués, por volta das 14h40. As outras duas mortes identificadas foram as de Denisson dos Santos Silva, 23, durante a madrugada na Travessa Candeúba, na Capelinha de São Caetano, e a de Emerson Silva dos Santos, 23, também de madrugada, na Travessa Augusta, na Fazenda Grande do Retiro. As circunstâncias dos crimes não foram explicadas pela polícia. No total, Salvador teve quatro mortes sem identificação.

Camaçari

O crime que mais chamou atenção em Camaçari foi a morte de uma menina de apenas quatro anos, identificada pelas iniciais T.A dos S. A criança foi morta à noite, às 21h, na Rua do Jacaré, no bairro de Areias, próximo à Escola Thomas Camila. A outra vítima na cidade foi José Nilton de Lima da Rocha, 19, morto à noite na localidade do Rabo da Gata. A morte de um homem não identificado foi registrada na Rua do Gramado, no Parque Satélite, às 17h.