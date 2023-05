14 presos suspeitos de acirrar a rivalidade entre grupos vão para unidade de segurança

Catorze presos de unidades prisionais baianas, suspeitos de influenciar a criminalidade e a rivalidade entre grupos foram transferidos, nesta quarta-feira (3), para uma unidade de segurança máxima - 11 saíram de Eunápolis e três dos presídios de Teixeira de Freitas, Itabuna e Irecê. Mais 100 policiais realizam ações para reprimir a disputa entre grupos criminosos, no município de Eunápolis, durante a Operação Rixa, deflagrada pela Polícia Civil.

Investigações da 23ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Eunápolis) resultaram na transferência ,na cidade. Nas ações também são realizadas buscas. Paralelamente, investigações em campo são realizadas por equipes da Polícia Civil, em localidades da cidade. O coordenador da 23a Coorpin/Eunápolis, delegado Moisés Damasceno, destacou a importância da operação.

“Temos como principal resultado, a neutralização da articulação de presidiários envolvidos com organizações criminosas e a disputa de territórios entre traficantes, resultando em homicídios e outros delitos. As ações seguirão pelo dia e as investigações continuarão, com a finalidade de identificar e prender outros envolvidos”, comentou.

Participam das ações policiais civis da 6º Coorpin/Itabuna, 7ª Coorpin/Ilhéus, 8ª Coorpin/Teixeira de Freitas, 10ª Coorpin/Vitória da Conquista, 20ª Coorpin/Brumado e 21ª Coorpin/Itapetinga, da Coordenação de Operações Especiais (COE), além do apoio do Grupamento Aéreo da Polícia Militar (Graer), do 8o Batalhão de Polícia Militar de Porto Seguro, 7a Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) de Eunápolis, da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe/Mata Atlântica) e Rondesp Sul.

A operação também tem o apoio das Secretarias de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap) e da Segurança Pública (SSP), por meio da Superintendência de Inteligência (SI).