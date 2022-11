19ª Caminhada da Liberdade celebra 200 anos de Independência do Brasil na Bahia

A 19ª Caminhada da Liberdade, organizada pelo Fórum de Entidades Negras da Bahia, terá como tema este ano o bicentenário de Independência do Brasil na Bahia, a ser celebrado em 2023. Depois de dois anos de interrupção, em função da Covid-19, a caminhada ocorre no Dia da Consciência Negra, 20 de novembro, saindo da sede do bloco Ilê Aiyê, no Curuzu (Liberdade), às 9h, em direção ao Pelourinho.

Uma das maiores celebrações do País, a Caminhada da Liberdade é um evento que vem crescendo ao longo dos anos e recebendo pessoas de vários estados, bem como de outros países, a exemplo dos EUA, Jamaica e parte da Europa, informa um de seus organizadores, o ativista e filósofo Raimundo Bujão. Além da reflexão a respeito do bicentenário do 2 de Julho e da independência que nunca ocorreu para os descendentes de povos escravizados, ele fala sobre a importância de se fortalecer a campanha pela aprovação no Congresso Nacional do Projeto de Lei 1279, mais conhecido como PL Makota Valdina.

"Como é do conhecimento de todas e todos, foi celebrado oficialmente no dia 7 de setembro os 200 Anos da Independência do Brasil. Contudo, para o povo baiano e historiadores, a consolidação desse processo só veio em 2 de julho de 1823, com a expulsão total dos portugueses da Bahia. O Fórum de Entidades Negras da BA, em parceria com representações das comunidades indígenas, pretende construir uma programação para exigir das elites e classes dominantes a devida REPARAÇÃO dos nossos povos explorados desde que o primeiro homem branco pisou no Brasil, bem como denunciar para o planeta a imensa desigualdade existente neste país", afirma Bujão.

A 19ª Caminhada da Liberdade, no dia 20 de novembro, conta com o apoio do Governo do Estado, através das Secretárias de Educação, Sepromi e Bahiatursa, e Câmara dos Vereadores de Salvador. Como forma de conscientizar jovens de comunidades quilombolas e escolas públicas da capital e do interior sobre a importância da data e celebrar os 327 anos da imortalidade de Zumbi dos Palmares, o Fórum de Entidades Negras da BA realizará uma agenda voltada para este público desde o dia 16 de novembro.