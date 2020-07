1ª Festa da Santa Dulce dos Pobres terá missas, romaria virtual e sarau com artistas 

Quem acompanhou toda a comoção no processo de santificação de Irmã Dulce, no ano passado, com certeza já imaginava a multidão que se reuniria em torno das comemorações da sua primeira festa como santa. Mas, os devotos que esperavam viver esse momento no Santuário de Santa Dulce dos Pobres vão ter que festejar a distância. É que uma ampla programação foi montada para celebrar a santa baiana, mas quase todos os festejos vão ocorrer virtualmente. Presencial mesmo, só uma carreata com peregrinação da imagem de Santa Dulce dos Pobres pelas ruas de Salvador, que vai ocorrer no dia 9 de agosto.

A programação da 1ª edição da Festa em honra a Santa Dulce dos Pobres promete muita emoção para fiéis e demais admiradores da vida e obra do Anjo Bom do Brasil. Aguardadas com imensa expectativa desde a Canonização da religiosa baiana, as comemorações chegam ao mês de agosto trazendo uma agenda de eventos totalmente voltada ao ambiente online.

Atento aos cuidados com a saúde em tempos de pandemia do novo coronavírus, o calendário festivo será transmitido exclusivamente pelas redes sociais, e contará com Missas; Novena; lançamento de um documentário inédito sobre a trajetória da primeira santa brasileira; exibição de programas sobre o legado de amor da Mãe dos Pobres; concurso virtual; lançamento de um curta-metragem; sarau com a participação de artistas; romaria virtual; entre outras atrações.

Destaque também para a transmissão da Missa Solene, no dia 13 de agosto (dia litúrgico da Santa Dulce dos Pobres), às 9h, presidida pelo Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, cardeal Dom Sergio da Rocha. As transmissões online da festa terão início no próximo sábado (1º de agosto) e seguirão até o dia 13 pelas redes sociais: Instagram e Facebook (@santuariosantadulce) e YouTube (obrasirmadulce).

“Com a pandemia, fomos desafiados para conseguir transmitir a espiritualidade e a santidade de Irmã Dulce. Unimos forças para fazer uma grande homenagem nessa primeira festa dela como santa; com uma grande celebração em memória dela, para afirmação de seu legado de amor e serviço. Nesse momento tão difícil, temos essa possibilidade de refletir com os exemplos que Irmã Dulce nos dá”, declarou o gestor do Complexo Santuário Santa Dulce dos Pobres, Márcio Didier.

Para o reitor do Santuário, frei Giovanni Messias, “o momento de isolamento social tornou ainda mais necessário enfatizar a vida interior da Santa Dulce, exaltar a sua santidade. Irmã Dulce é exemplo para a vida das pessoas, uma vida que muito tem a nos falar, um exemplo de fé inabalável, esperança e amor ao próximo. Mesmo em isolamento, nessa festa somos convidados a unir nossos corações em comunhão, agradecendo pelo testemunho da Santa Dulce entre nós”.

Agenda festiva

As homenagens à freira baiana acontecerão ao longo do mês de agosto e trarão como um dos pontos altos a Missa Solene, com transmissão online no dia 13 de agosto (data oficial da Santa Dulce dos Pobres), às 9h, presidida pelo Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, cardeal Dom Sergio da Rocha. Já no período de 1º a 13 de agosto, haverá missas diárias, sempre às 9h, com transmissão também pelas redes sociais.

Logo após as celebrações, irá ao ar uma programação especial do Santuário, com vídeos que abordam temáticas ligadas à trajetória de Irmã Dulce e sua santidade, no horário das 10h30 às 18h20, pelo YouTube (obrasirmadulce). Entre os temas dos quadros, estão “Santa Dulce mudou minha vida”, “Cartas de Santa Dulce”, “Bate papo sobre espiritualidade”, “Passos de Santa Dulce dos Pobres”, “Eu vivi a Canonização”, entre outras atrações. Nesse período, no horário das 15h, acontecerá também a transmissão do Terço da Santa Dulce dos Pobres, com Benção do Santíssimo. Já às 18h25, será transmitida a Novena.

Entre os momentos marcantes da programação, destaque ainda para a peregrinação da imagem de Santa Dulce dos Pobres pela cidade de Salvador, no dia 9 de agosto, a partir das 10h30, percorrendo em carreata diversos bairros da capital. A agenda segue com a transmissão do Sarau Santa Dulce dos Pobres, dia 12, às 19h, com a participação de artistas; e a Vigília, dia 7, das 22h às 6h, conduzida pelas comunidades Shalom, Maranatá, Nascidos da Luz e Lúmen. Tanto o Sarau quanto a Vigília serão transmitidos pelo Youtube.

O calendário dedicado à primeira santa brasileira ainda inclui o I Concurso Virtual Altar de Santa Dulce dos Pobres. O concurso é aberto ao público em geral, incluindo crianças a partir dos cinco anos de idade (com a concordância do responsável, por meio do preenchimento do Termo de Responsabilidade). As inscrições estão abertas e podem ser feitas até o dia 5 de agosto, no site www.irmadulce.org.br/concurso. O resultado será divulgado no dia 12 de agosto, pelas redes sociais. No concurso virtual, cada participante deverá montar um altar em honra a Santa Dulce, com tema livre, e em seguida tirar duas fotos e enviar pelo site junto com a ficha de inscrição preenchida. Entre os critérios que serão avaliados estão criatividade, originalidade e sustentabilidade, além da presença da imagem de Santa Dulce em destaque (a imagem pode ser de qualquer material).

Curta-metragem e documentário

Com estreia marcada para 9 de agosto, às 17h, chegará às telas de todo o Brasil - via streaming - o filme “Santa Dulce dos Pobres - Rogai por nós”. Com duas horas de duração, o documentário mostra a trajetória de amor e fé de Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes, a Irmã Dulce, que foi canonizada em 2019, tornando-se a primeira santa de nosso tempo nascida no Brasil.

A obra narra a vida da freira baiana desde sua infância; a vocação religiosa; e sua caminhada em favor dos pobres e doentes. O filme traz ainda tudo sobre os milagres do Anjo Bom; as homenagens em Roma, na Itália, em função de sua Canonização; a histórica cerimônia do dia 13 de outubro de 2019, presidida pelo Papa Francisco, no Vaticano; e a primeira celebração no Brasil após a Canonização, que reuniu mais de 50 mil pessoas na Arena Fonte Nova, em Salvador. Os ingressos para a sessão online já estão à venda no site www.filmesantadulce.org.br. A renda será direcionada para a manutenção das atividades das Obras Sociais Irmã Dulce (OSID).

Entre as produções em homenagem à religiosa baiana, destaque também para o lançamento do curta-metragem “A vida interior de Santa Dulce dos Pobres”, no dia 11 de agosto, às 19h, com transmissão pelo YouTube (obrasirmadulce). Mais informações sobre toda a programação dedicada ao Anjo Bom estão disponíveis no quadro abaixo.

Programação:

Transmissões Online e Diárias - de 1º a 13 de agosto

9h: Missa

10h30: Santa Dulce mudou minha vida

14h30: Bate papo sobre espiritualidade

14h45: Sementes de amor

14h46: Pilares do Dulcismo (1º a 4/08);

A escola vive os valores de Santa Dulce dos Pobres (05 a 08/08)

Quadros infantis (09 a 13/08)

14h50: Cartas de Santa Dulce dos Pobres

14h53: Passos de Santa Dulce dos Pobres

14h58: Eu vou pelo caminho da fé

15h00: Terço de Santa Dulce dos Pobres, com Bênção do Santíssimo

18h00: Memorial na sua casa

18h03: Sementes de amor

18h05: Eu vivi a Canonização

18h07: Romaria virtual

18h12: Eu vou pelo caminho da fé

18h16: Santa Dulce mudou minha vida

18h20: Cartas de Santa Dulce

18h25: Novena

Programação em dias específicos:

De 13/07 a 05/08: Inscrições para o I Concurso Virtual Altar de Santa Dulce dos Pobres - (Informações no site www.irmadulce.org.br/concurso)

01/08: Palavra do Pastor - (logo após a transmissão da missa das 9h)

07/08: Vigília conduzida pelas comunidades Shalom, Maranatá, Nascidos da Cruz e Lúmem - (das 22h às 6h, com transmissão pelo YouTube: obrasirmadulce)

09/08: Peregrinação da imagem de Santa Dulce dos Pobres pelas ruas de Salvador - (carreata terá início após a missa das 9h)

09/08: Lançamento do documentário “Santa Dulce dos Pobres - Rogai por nós” - (estreia online às 17h. Ingressos à venda no site www.filmesantadulce.org.br)

11/08: Lançamento do curta-metragem “A Vida Interior de Santa Dulce dos Pobres” - (às 19h, com transmissão pelo YouTube: obrasirmadulce)

12/08: Sarau de Santa Dulce, com artistas convidados - (às 19h, com transmissão pelas redes sociais do Santuário)

13/08: Missa Solene Presidida pelo Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Dom Sergio da Rocha. - (às 9h, com transmissão pelas redes sociais do Santuário)