20 novos leitos de UTI para covid-19 são reabertos no Hospital Espanhol

A partir desta segunda-feira (14), o Governo do Estado da Bahia abrirá 20 novos leitos de UTI no Hospital Espanhol, que é uma unidade exclusiva para o atendimento a pacientes com diagnóstico de coronavírus (Covid-19). A informação é do secretário da Saúde do Estado da Bahia, Fábio Vilas-Boas, que visitou a unidade nesta manhã.

"Na última sexta-feira abrimos 20 leitos de Terapia Intensiva e hoje abriremos mais 20. Serão, no total, 80 novos leitos de UTI. Assim, o hospital alcançará 240 leitos, sendo 80 clínicos e 160 de UTI", afirma Vilas-Boas.

Em funcionamento desde abril, o Hospital Espanhol também possui salas de cirurgia, refeitório e túnel de desinfecção. A unidade atende pacientes exclusivamente encaminhados pela Central Estadual de Regulação, o que significa que não realiza atendimentos por demanda espontânea.

De acordo com os últimos dados divulgados pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) na tarde de ontem, foram registrados quase 445 mil casos de covid-19 desde o início da pandemia, com que resultaram em um total de 8,6 mil mortes causadas pela doença.