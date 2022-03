200 famílias do Arenoso e Alto de Coutos poderão comprar botijão de gás por R$ 50

A direção do Sindicato dos Petroleiros da Bahia (Sindipetro) estará nesta quarta-feira (9), a partir das 7h, no bairro do Arenoso, onde 100 famílias poderão comprar o botijão de gás de cozinha pelo valor de R$ 50,00.

A ação, que dá continuidade à campanha do preço justo do gás, vai acontecer na Rua Gilberto Bastos, na comunidade do Arenoso, próximo à escola Caminho do Aprender. O critério adotado será o de ordem de chegada. Portanto, só serão beneficiadas as 100 primeiras pessoas que chegarem ao local, levando comprovante de residência.

Já na sexta-feira (11), a entidade sindical realiza a mesma ação, a partir das 8h, no bairro de Alto de Coutos, na Rua Dois de Julho, só que com critérios diferentes. Em homenagem ao mês da mulher, a atividade será feita em conjunto com a Associação Mulheres Suburbanas em Ação, que já selecionou e realizou o cadastro de 100 mulheres, chefes de família, que vivem em situação de vulnerabilidade e que vão poder comprar o botijão de gás pelo valor de R$ 50,00.

O restante do valor do botijão, que já chega a R$ 130,00 em algumas localidades de Salvador, será subsidiado pelo Sindipetro.

Só este ano, a Acelen, empresa que administra a Refinaria Landulpho Alves (RLAM), após privatização, anunciou dois aumentos do preço do gás, acumulando cerca de 13% de reajuste. A gasolina sofreu quatro reajustes, assim como o diesel.