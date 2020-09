20,6 mil estudantes de escolas de Cajazeiras e região serão testados a partir de quarta (30)

Estudantes, professores e funcionários de 21 escolas estaduais serão testados a partir desta quarta (30). Serão submetidas à testagem as comunidades escolares dos bairros de Cajazeiras IV, V, VI, VII, VII, X, além de Fazenda Grande II, Dom Avelar, Águas Claras, Castelo Branco e Valéria. De acordo com o Governo do Estado, a previsão é de que 20.625 estudantes, 733 professores e 524 funcionários dessas áreas sejam testados até a próxima sexta-feira, 9 de outubro.

A iniciativa é desenvolvida pelas secretarias estaduais da Educação (SEC) e da Saúde (Sesab), com a aplicação de testes do tipo RT-PCR, realizados pelo Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen). Segundo o governo, além da prevenção e combate à covid-19, a ideia é contribuir para a tomada de decisão sobre a retomada do ano letivo, que ainda não tem data definida.

A testagem começará pelo Colégio Estadual Batista Neves, do bairro de Cajazeiras V, que vai atender a sua própria comunidade escolar, assim como a da Escola Estadual Deputado Naomar Alcântara. No mesmo dia, o Colégio Edvaldo Brandão Correia, escola-polo do bairro de Cajazeira IV, vai atender a sua própria comunidade escolar. O atendimento acontecerá das 8h às 12h e das 13h às 17h.



O secretário da Educação do Estado, Jerônimo Rodrigues, relembrou que a testagem já foi feita nos municípios interioranos de Itajuípe, Ipiaú, Itabuna, Ilhéus, Uruçuca, Jequié e em Salvador uma ação já foi feita no Subúrbio Ferroviário.

“Estamos mobilizando nossa comunidade escolar para esta aferição importante, cujo objetivo central é zelar pela saúde dos nossos estudantes, professores e funcionários e, agora, as escolas de Cajazeiras e região já estão sendo preparadas para esta nova etapa. O procedimento é seguro e convidamos a comunidade escolar para que possa fazer o teste, conforme o calendário divulgado”, ressaltou.



Para o atendimento, todas as unidades escolares são preparadas com a higienização do local e disponibilização de álcool em gel e pias com sabão para a lavagem das mãos, além da exigência do uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI). Os professores e demais pessoas que são testados utilizam máscaras de proteção para o acesso aos locais. Ao entrar, todos são direcionados para a higienização correta das mãos.



Cronograma de Cajazeira e bairros adjacentes:



- No dia 30 de setembro, o Colégio Estadual Batista Neves, escola-polo do bairro de Cajazeiras V, atende a sua própria comunidade escolar, assim como a da Escola Estadual Deputado Naomar Alcântara;



- Ainda no dia 30, o Colégio Edvaldo Brandão Correia, escola-polo do bairro de Cajazeira IV, atende a sua própria comunidade escolar;



- Em Cajazeiras VI, o Colégio Estadual Ana Bernardes, escola-polo do bairro, recebe a sua própria comunidade escolar no dia 1º de outubro;



- O Colégio Estadual Luiz Fernando Macedo Costa, escola-polo de Cajazeira VII, também atende, no dia 1º de outubro, a sua comunidade escolar;



- O atendimento segue no dia 2 de outubro, com o Colégio Estadual Rafael Oliveira, escola-polo de Cajazeira VIII, recebendo sua própria comunidade escolar;



- E no mesmo dia 2, o Colégio Estadual Professor Nelson Barros, escola-polo de Cajazeira X, atende a sua própria comunidade escolar, assim como a do Colégio Estadual Dona Mora Guimarães.



- Na Fazenda Grande II, o Colégio Estadual Luis José de Oliveira, escola-polo do bairro, recebe, no dia 5 de outubro, as comunidades escolares da própria unidade escolar, além das comunidades do Colégio Estadual Oliveira Brito e da Escola Estadual Lea Leal;



- Também no dia 5, o Colégio Estadual Conselheiro Vicente Pacheco de Oliveira, escola-polo do bairro Dom Avelar, atende a sua própria unidade escolar;



- Em Águas Claras, os colégios estaduais Renan Baleeiro e Santa Rita de Cássia, escolas-polo do bairro, recebem, respectivamente, as suas comunidades escolares no dia 6 de outubro;



- No dia 7 de outubro, também recebem as suas comunidades escolares, o Colégio Estadual Raymundo de Almeida Gouveia e a Escola Professor Roberto Santos, escolas-polo do bairro Castelo Branco;



- Em Valéria, o Colégio Estadual Professora Noemia Rego, escola-polo do bairro, atende sua própria unidade escolar, no dia 8 de outubro;



- No mesmo dia 8, o Colégio Estadual Eduardo Bahiana, escola-polo do bairro de Fazenda Grande II, atende sua própria unidade escolar. E no dia 9 de outubro, recebe a comunidade escolar do Colégio da Polícia Militar (CPM) – Dona Leonor Calmon.



- Ainda no dia 9, o Colégio Estadual Dinah Gonçalves, também escola-polo de Valéria, atende sua própria comunidade escolar, assim como a do Colégio Estadual Nossa Senhora de Fátima.