26 pássaros silvestres são resgatados de caminhão dos Correios na Bahia

Vinte e seis aves silvestres foram resgatadas em uma ação da Polícia Rodoviária Federal na Bahia em conjunto com a Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (CIPPA), no município de Eunápolis, no extremo sul baiano. A ação ocorreu na manhã desta quarta (30).

Quando encontradas, as aves estão presas em 7 gaiolas, aglomeradas, sem possibilidade de mobilidade e descanso, além da higienização precária e da temperatura elevada para os animais.

O motorista que dirigia o caminhão, onde os pássaros estavam, relatou que trabalha para uma empresa prestadora de serviços para os Correios, e que comprou os animais na cidade de Teixeira de Freitas, com o objetivo de revendê-los em Salvador com um lucro superior a 200%.

O homem, de 42 anos, não apresentou a guia do Sispass e nem a Guia de Tráfego Animal da Defesa Agropecuária, documentos que são obrigatórios para o transporte de animais silvestres regularizados.

A ocorrência se configura como crime ambiental (art. 29 da Lei Ambiental 9.605/1998) e receptação de animal (art. 180 da Lei 2.848/1940). O motorista foi apresentado à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

As aves ficaram sob os cuidados da CIPPA e quando estiverem aptas, serão devolvidas ao seu habitat natural.





Procurados, os Correios ainda não se manifestaram sobre o caso.