26 restaurantes de Praia do Forte e Litoral Norte estão no 15º Tempero no Forte

A 15ª edição do consagrado Festival de Cultura e Gastronomia de Praia do Forte e Litoral Norte, Tempero no Forte começa no dia 25 de novembro, reunindo 26 restaurantes que prometem uma experiência marcante à mesa, com sabores em alta da gastronomia regional e brasileira.

O evento, que tem como tema e símbolo, a ‘Pimenta’, – uma homenagem à marca do festival que completa quinze anos neste ano de 2021 -, vai até 5 de dezembro, em uma grande festa da gastronomia, reunindo arte, cultura e música instrumental. Confira, abaixo, a relação dos restaurantes, seus pratos e chefs convidados. Também é possível conferir as novidades no Instagram @festivaltemperonoforte ou no site www.temperonoforte.com.br.

7 Express Pizza Bar - Nhoque artesanal de batatas ao molho de linguiça apimentada, com um leve toque de sálvia regado no azeite | Chef Claudiano Menezes (Praia do Forte)

7 Pizzas - 7 Perfeições - Pizza de queijo brie com parma crocante e deliciosa geleia artesanal de pimenta | Chef Ronilson Santos (Praia do Forte)

Atobá (do Porto Zarpa Hotel) – Camarão Tropical | Chef Maristela Santiago (Praia do Forte)

Belas Nordestinas - Supremo de Carne do Sol ao molho de queijo coalho e cachaça, com arroz cremoso de pimentas e banana da terra | Chef Adriano Duarte (Praia do Forte)

Café do Forte - Filé do Forte - Filet Mignon em crosta de pimentas, molho de frutas vermelhas, mousseline de abóbora cabotiá e arroz negro trufado | Chef Davi Bastos (Salvador)

Casinha Drinks - Hot Gin - Gin, Xarope de Tangerina, Tangerina, Pimenta de cheiro e Manjericão | Bartender - JP (Praia do Forte)

Companhia do Forte - Filet “Retrô” - Filet mignon ao molho de pimenta poivre com batatas rústicas | Chef Chuca Cardoso (Salvador)

Créperie - Crepe Chocolate com Pimenta – Nutella com geleia de pimenta e Kiwi | Chef Mônica Sousa (Praia do Forte)

Donana - Risoto de carne de fumeiro e camarões, com pimenta doce empanada e recheada com queijo provolone | Chef Adriana Santos (Salvador)

Farol Restaurante e Bar - “Crab Cake” dos 7 mares - Hambúrguer artesanal de carne de siri com mostarda Dijon, purê de mandioquinha cremosa, crispy de couve, molho aioli, raspas de limão e pimenta chilli |Chef Cássio Buzo (SP/Praia do Forte) It’s Rock&Sport - Elvis Presley - Bife de chorizo Angus ao molho chimichurri apimentado (fusão Argentina/Brasil) com salada colorida e crocantes de raiz | Chefs Fabrícia de Jesus (Praia do Forte) e Javier Rozas (Argentina/Praia do Forte)

(Foto: Divulgação)

O Sertão Vai Virar Mar - Caldo de mariscada com camarões, polvo, siri-mole e sururu, com torrada de siri-catado e molho com pimentas variadas | Chef Adriana Santos (Salvador)

Port Royale - Xique-Xique - Filé de cavala grelhado com crosta de gergelim, legumes salteados com molho especial de pimenta e raspas de biribiri | Chefs Carlos Menezes (SP/praia do Forte) e Sheila de Paula (Praia do Forte)

Porto da Lua Boutique Hotel - Pescada gratinada com fios de legumes, aromatizados com pimenta de cheiro | Chef convidado: Isaías Néries (BA/RJ) | Sob Reserva

Refúgio da Vila - Peixe do dia com farofa de cuscuz, frutos do mar, pimenta de cheiro, aipim e bisque | Chef convidado: Fabrício Lemos (Salvador) e Reginaldo Machado (Salvador)| Sob Reserva

Restaurante Polomar – Prato em produção | Chef Angelo Castiglioni (ITA/ Praia do Forte)

Risoteria - Arroz de bobó de frutos do mar com picles de pimenta de cheiro doce e Bolinho de fumeiro com carpaccio de bacalhau, azeite de pimenta de cheiro e maionese de coentro | Chef convidado: Cadu Moura (PE/BA) |

Sabor da Vila - Moqueca Sabor da Vila - Moqueca de Ostra Apimentada com lascas de coco fresco | Chef Alex Souza (Praia do Forte)

Tango Café - Mini Trio de Hambúrgueres - Blend de carnes nobres e linguiça apimentada no pão sírio: 1 - queijo minas padrão, cebola caramelizada, molho de maionese e mostarda Dijon; 2 - tomates grelhados, queijo parmesão e chimichurri com pimenta dedo de moça e 3 - queijo coalho, rúcula e geleia de pimenta | Chef Bernardina do Nascimento (Praia do Forte)

Taverna Paradiso - Ravioli de pimenta recheado com pasta de gorgonzola, damasco e nozes, com condutas de queijo | Chef Ueliton Soares (Praia do Forte)

Terra Brasil - Peixe do dia glaceado em geleia de bacon, salada morna de feijão verde com camarão, farofa de pimenta e espuma de coentro com limão | Chef convidado: Yury Alvares (Salvador)

Terroir do Axé (Lagoa Aruá) - Camarão empanado na tapioca com geleia picante e Cocada Axé ao molho de pimenta | Chef Girlene Conceição (Lagoa Aruá) | Sob Reserva

Tivoli Ecoresort /Restaurante Tabaréu - Camarões em especiarias adocicadas com purê de pimenta grelhada e azeite de tucupi com laranja | Chef convidado Renato Valadares (PE) | Somente para hóspedes

Varandas (Guarajuba) - Filet mignon ao molho de queijo brie e mostarda Dijon, com arroz cremoso e batatas coradas | Chef Mary Duarte (Guarajuba)

Vila Gourmet – do Hotel Via dos Corais - Filet Mignon suíno com pirão de queijo meia cura e geleia de pimenta biquinho e Caipirinha Tropical com pimenta dedo de moça | Chef Renata Bonfim e Maitre Adeilson Lisboa (Praia do Forte)

VinoPizza - Pizza Nordeste - Carne seca desfiada, salteada na manteiga, cebola, catupiry e pimenta biquinho | Chef Clebio Menezes (Praia do Forte)

Cumprindo os protocolos de segurança exigidos pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o Tempero no Forte é uma realização do Governo Federal, através do Ministério do Turismo e da Secretaria Especial de Cultura, com patrocínio do Banco do Nordeste, Ticket, Coca Cola, e o apoio da Secretaria de Turismo do Governo do Estado, Prefeitura de Mata de São João, Turisforte, Sebrae, Senac, CLN/Invepar, Venturoli e Eisenbahn.