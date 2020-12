30 equipamentos de som são apreendidos em operação no Subúrbio

Trinta equipamentos de som foram apreendidos na noite do domingo (6) nos bairros de Paripe, Periperi e Rio Sena, no Subúrbio Ferroviário, pela operação Silere, que reúne as polícias Militar e Civil e equipes da prefeitura, no combate às aglomerações e ao som acima do permitido.

Os locais foram escolhidos depois de denúncias de aglomerações e encontros com som em volume alto. Um estabelecimento comercial foi autuado e 93 pessoas, em grande parte sem máscaras, foram abordadas pela operação.

Além dos três bairros, no Subúrbio Ferroviário, as equipes também visitaram a região de Águas Claras.