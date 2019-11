300 pontos de ônibus de Salvador ganham mapas interativos

Os usuários de transporte público de Salvador contam, a partir desta sexta-feira (8), com mapas ilustrados em 300 pontos de ônibus espalhados pela capital.

De acordo com a Secretaria de Mobilidade (Semob), ao todo foram instalados 800 mapas, que visam informar passageiros e turistas que fazem uso do transporte público municipal. Foram contempladas as estações localizadas nos principais corredores de tráfego de Salvador.

Os mapas trazem informações sobre os ônibus que passam no local, roteiros e o desenho de cada percurso até o final de linha. Além disso, o passageiro pode se conectar ao aplicativo CittaMobi, por meio de QR Code, e conferir a previsão de horário dos coletivos. Para isso, basta posicionar o celular na direção do código. Ainda segundo a pasta, as placas são feitas com material resistente e suportam água, riscos e incidência dos raios solares.

De acordo com o secretário de Mobilidade, Fábio Mota, a implantação dos mapas atende a uma demanda antiga. “A população sempre questionou sobres quais ônibus passam em determinado ponto. Os mapas agora vêm para suprir essa necessidade, deixando o usuário informado sobre os ônibus que passam por ali. Além disso, o QR Code possibilita o acesso ao CittaMobi, facilitando as informações sobre a previsão de todas as linhas da parada onde ele se encontra. Tudo isso melhora a qualidade do sistema de transporte público em Salvador”, destaca Mota.

Áreas contempladas

Inicialmente, foram contemplados os principais corredores de tráfego de Cajazeiras e do Subúrbio. São 31 mapas em Cajazeiras, 16 na região Subúrbio/Ilhas, 15 em São Caetano/Liberdade, 16 no percurso entre o Cabula/Tancredo Neves, 14 em Pau da Lima, 29 na Cidade Baixa, 46 nas localidades do Centro e Brotas, 69 nos pontos que vão da Barra a Pituba e 83 na região da Orla Atlântica (Itapuã), totalizando 300 pontos identificados por toda a cidade.

Segundo a Semob, o estudo para implantação dos mapas considerou quais eram os pontos de ônibus em locais com grande demanda, como as Avenidas Lafayete Coutinho (Contorno), Mário Leal Ferreira (Bonocô), Luiz Viana (Paralela), Suburbana, ACM, Juracy Magalhães Júnior, Vasco da Gama, região da Sete Portas e Rua Anita Garibaldi.