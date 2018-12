30,4% dos participantes do Encceja Fundamental obtiveram a certificação

O desempenho individual do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) está disponível na Página do Participante e pode ser consultado ao inserir o número do CPF e da senha cadastrada no ato da inscrição. Cerca de 137 mil pessoas participaram e 30,47% conseguiram a nota do Encceja 2018 necessária para solicitar a certificação em todas as áreas do conhecimento.

“Tenho as notas em mãos e acredito que fui muito bem. Eu achei a prova fácil, houve alguns assuntos que foram dados na escola, que eu já sabia”, destaca o estudante Levi dos Santos Francisco, de 16 anos. Os presentes responderam questões objetivas de quatro áreas, com assuntos de Matemática, Ciências Naturais, Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Artes, Educação Física, História e Geografia, além de uma Redação.

Levi buscou o auxílio da bolsa de estudo para curso EJA e iniciou os estudos na modalidade Educação de Jovens e Adultos. “Também estudava muito em casa. Assistia a videoaulas, consultava apostilas e outros materiais disponíveis na internet”, comenta destacando o acesso aos conteúdos complementares. Uma vez alcançada a nota mínima, a etapa seguinte é realizar o procedimento para a certificação do Ensino Fundamental, que deve ser solicitada nas Secretarias Estaduais de Educação ou nos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Saiba mais: como conseguir o certificado do Ensino Fundamental

A declaração parcial de proficiência também pode ser adquirida com a participação no Encceja. Podem solicitar os participantes que obtiveram a nota mínima exigida em algumas áreas do conhecimento e, nestes casos, não será necessário realizar as provas das respectivas áreas nos próximos exames. Estudantes que conseguiram a declaração em edições anteriores e, em 2018, completaram as quatro áreas, também podem buscar a certificação do ensino fundamental.

Ensino Médio

O resultado do Encceja 2018 do ensino médio foi divulgado há um mês, em 12 de novembro. Foram 578.865 presentes e 36% obtiveram a certificação completa, ou seja, obtiveram a pontuação necessária em todas as áreas do conhecimento. Entre todos os participantes do respectivo nível de ensino, 91% obtiveram a nota mínima em Ciências da Natureza; 81,1 % em Ciências Humanas; 59,6 % em Matemática; e 67,3% em Linguagens e Redação.