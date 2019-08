32 linhas de ônibus são alteradas com reforma no terminal do aeroporto

Trinta e duas linhas de ônibus que passavam pelo Terminal de ônibus Aeroporto, foram transferidas hoje (3), temporariamente, para pontos na Rua Gerino de Souza Filho.

A mudança acontece para que sejam feitas obras de requalificação do local pela prefeitura de Lauro de Freitas. A estrutura passará a ter uma área de 7,9 mil m², mais do que o dobro do tamanho atual, de cerca de 3 mil m². A obra vai ampliar de 13 para 21, as baias de ônibus.

“A ampliação das baias significa dizer que teremos 64 ônibus por hora a mais a serviço da população. Esta obra vai beneficiar a todos que transitam pelo município”, diza a prefeita da cidade, Moema Gramacho (PT).

O terminal de ônibus continuará sendo administrado pela CCR Metrô Bahia. As obras, que começam neste sábado,

Ampliação

O local será totalmente coberto e terá capacidade para atender mais de 200 mil passageiros por dia útil e mais de 50 linhas de ônibus.

Durante as obras, serão feitas a realocação de pontos de ônibus, a abertura de um novo acesso de pedestres pela Rua Gerino de Souza Filho e implantação de uma lombofaixa para garantir a travessia segura dos pedestres.

A partir do início da obra, a plataforma A do terminal será interditada para a instalação da nova cobertura e as linhas de ônibus que param nesta plataforma serão realocadas, provisoriamente, para os pontos de ônibus da Rua Gerino de Souza Filho.

Haverá ainda mais duas fases de obras com término previsto para dezembro. Até lá, o terminal vai continuar em funcionamento, das 4h45 até 1h da manhã.