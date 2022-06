3ª e 4ª doses: veja quem pode se vacinar contra a covid em Salvador nesta segunda

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) realiza nesta segunda-feira (13), das 8h às 16h, um mutirão de vacinação contra a Covid-19 com aplicação exclusiva da 3ª e 4ª doses. Além dos postos fixos convencionais, a estratégia também terá três pontos com drive-thru para imunização adulta: 5º Centro de Saúde (Barris), Shopping Bela Vista e Atakadão Atakarejo (Fazenda Coutos).

A 3ª dose para adolescentes de 12 a 17 anos será disponibilizada apenas para quem tiver o nome na lista da SMS, disponível no site www.saude.salvador.ba.gov.br. Já a dose de reforço para indivíduos com 18 anos ou mais acontece no esquema “Liberou Geral”, ou seja, o imunizante é aplicado independentemente do indivíduo ser morador de Salvador ou não ter tomado as doses anteriores na cidade. O único requisito é ter o Cartão SUS vinculado a algum município do estado da Bahia.

O interessado deve apresentar, obrigatoriamente, original e cópia do cartão de vacina, carteira nacional de vacinação digital (ConectSUS atualizado), do documento de identificação com foto e do comprovante de residência do município do Estado da Bahia.

O acesso da 4ª dose para as pessoas com 50 anos e trabalhadores da saúde só será oferecido caso a pessoa tenha um intervalo de quatro meses do recebimento da 3ª dose, ou seja, estão habilitados aqueles que tomaram até 13 de fevereiro de 2022. É necessário ter o nome na lista do site da SMS.

Janssen – Os indivíduos de 18 anos ou mais que tomaram a vacina Janssen não estão indicados para receber a 3ª dose, pois o esquema de vacinação para este imunizante é dose única + dose de reforço. Apenas os imunossuprimidos e trabalhadores da saúde com 18 anos ou mais que fizeram o esquema com a vacina Janssen têm indicação para a 3ª dose.

APRAZAMENTOS PARA ESTA SEGUNDA (13):

*3ª DOSE: PESSOAS DE 12 A 17 ANOS QUE TOMARAM A 2ª DOSE ATÉ O DIA 12/2/2022

*3ª DOSE: PESSOAS COM 18 ANOS OU MAIS QUE TOMARAM A 2ª DOSE ATÉ O DIA 12/2/2022 – LIBEROU GERAL

*4ª DOSE: PESSOAS COM 50 ANOS OU MAIS QUE TOMARAM A 3ª DOSE ATÉ 13/3/2022

*4ª DOSE: TRABALHADORES DA SAÚDE COM 18 ANOS OU MAIS QUE TOMARAM A 3ª DOSE ATÉ O DIA 13/2/2022

POSTOS:

3ª E 4ª DOSES

Drive-thru exclusivo para 3ª dose de adolescentes de 12 a 17 anos; 4ª dose de adultos de 50 anos ou mais; 4ª dose de trabalhadores da saúde com 18 anos ou mais: Atakadão Atakarejo (Fazenda Coutos), Shopping Bela Vista (9h às 16h) e 5º Centro de Saúde (Barris)

Postos fixos: 5º Centro de Saúde, USF Professor Sabino Silva, USF Federação, USF Imbuí, USF Curralinho, USF Pituaçu, UBS Professor Mário Andrea (Sete Portas), USF Santa Luzia (Engenho Velho de Brotas), USF Cosme de Farias, USF Sussuarana, USF Fernando Filgueiras (Cabula VI), USF Resgate, CSU Pernambués, UBS Nelson Piauhy Dourado (Águas Claras), USF Cajazeiras X, USF Boca da Mata, USF Yolanda Pires, UBS Ramiro de Azevedo (Campo da Pólvora), USF Terreiro de Jesus, UBS Ministro Alckmin (Massaranduba), USF Joanes Leste (Lobato), USF Joanes Centro Oeste, USF São Cristóvão, USF Alto do Coqueirinho, USF KM 17 (Itapuã), USF Eduardo Mamede (Mussurunga), USF Parque São Cristóvão, USF Jardim Campo Verde, USF Coração de Maria, USF Aristides Maltez (São Cristóvão), USF Ceasa I e II, USF Itapuã, Ferreira Costa (Avenida Paralela), USF Santa Mônica, USF San Martin I, USF IAPI, USF San Martim III, USF Cambonas (Via Regional), USF São Marcos, USF Sete de Abril, USF Dom Avelar, USF Boa Vista de São Caetano, USF Recanto da Lagoa II (Fazenda Coutos III), USF Antônio Lazzarotto (Plataforma), UBS Péricles Laranjeiras (Fazenda Grande do Retiro), USF Deputado Luiz Braga (Pirajá), USF San Martin II, USF Alto do Peru, USF Alto do Cabrito, USF Vista Alegre, USF Itacaranha, USF Beira Mangue, USF Tubarão, USF Teotônio Vilela II (Nova Brasília de Valéria), USF Alto do Cruzeiro, USF Nova Constituinte, USF Congo, USF Fazenda Coutos III, USF Bom Jesus dos Passos, USF Ilha de Maré e USF Paramana.