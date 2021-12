4 meses após término, Luísa Sonza e Vitão estão juntos de novo

Durou pouco a separação entre Luísa Sonza e Vitão. Cerca de quatro meses após o término, anunciado em agosto deste ano, o casal reatou e está no mesmo condomínio em Florianópolis, Santa Catarina, prontos para romper o ano junto, informou o colunista Leo Dias, de Metrópoles.

No entanto, os dois pretendem manter esse retorno no sigilo. A equipe de Luísa Sonza estava dedicada a mantê-los escondidos e sem que ninguém soubesse que passariam a virada do ano juntos. Moradores locais reconheceram rapidamente o condomínio Costão Golf por conta da sequência de Stories publicados pelos dois.

Luísa apareceu nos Stories dançando em uma casa ao lado de uma amiga, enquanto Vitão gravou uma sequência de vídeos em uma área com uma extensa área verde.

O casal anunciou o término em agosto deste ano e desde então ainda mobilizava torcida por uma reconciliação. O episódio mais recente foi durante a festa de Virgínia Fonseca, no qual Vitão foi visto curtindo o show de Luísa ainda com olhar de apaixonado.