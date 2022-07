400 quilos de maconha são apreendidos pela PM em Vitória da Conquista

Mais de 400 quilos de maconha e 10 tabletes de cocaína foram apreendidos na segunda-feira (18) pela Polícia Militar em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano. Parte da droga estava embalada com a logomarca de uma rede de fast-food.

Segundo a polícia, a maconha estava dividida em 50 tabletes e parte dela foi localizada em no bairro Brasil, em Conquista, e outra dentro de um veículo estacionado nas proximidades. Também foram apreendidos R$ 2,8 mil e outros materiais usados no comércio de drogas. Tudo foi encaminhado ao Distrito Integrado de Segurança Pública (Disep).

(Foto: Divulgação)

Um suspeito foi encontrado no local e não apresentou qualquer resistência ao ser abordado, segundo o tenente-coronel Carlos Elder Coelho de Abreu, comandante do Esquadrão Falcão, companhia responsável pela ação. "Quando ele avistou as equipes, descartou uma pequena quantidade de drogas, o que foi observado pelos policiais. Na abordagem, ele prestou todas as informações sobre a localização do restante droga sem qualquer resistência", explicou.

Mais apreensões

​​​​​​Com a apreensão, sobe para quase uma tonelada e meia a quantidade de drogas apreendidas em Vitória da Conquista, na última semana. No dia 15 de julho, cerca de uma tonelada de maconha foi encontrada por equipes da 92ª Companhia Independente da Polícia Militar, no povoado de Laranjeiras.

As drogas apreendidas nessas duas ações são avaliadas em R$ 3 milhões, segundo a polícia.