5 motivos para Mari Baianinha não sair nesse paredão e ser campeã do BBB 20

Durante 90% do programa, Mari Gonzalez (a.k.a. Mari Baininha) foi tachada como planta e coadjuvante. Mas o que parecia defeito, era estratégia. Com tudo calculado, tal qual uma planta carnívora, permaneceu aparentemente inofensiva, esperando o momento certo para dar o bote e chamar para si o protagonismo do BBB 20.

A ascensão do Baianismo (ou esquilismo, como são chamados os fãs da baiana na internet) também foi ajudada pelo afunilamento do programa. Com a saída daqueles que costumavam chamar para si a atenção (como Pyong, Prior, Marcela e Gizelly) ficou mais fácil prestar atenção nos outros participantes. Além disso, todos remanescentes já tinham contado a sua história e construído a sua narrativa dentro do programa. Faltava Mari.

Com isso ela transformou-se no único fato novo na reta final do programa, que prometia ser sonolenta com todo mundo se amando e sendo amigo - até Babu sendo abraçado pelas supostas fadas sensatas.

Prova maior de sua escalada rumo ao protagonismo é que, pela primeira vez, ela está ameaçada em um paredão, onde enfrenta Babu e Manu, dois dos maiores favoritos para vencer o programa. Se nos outros embates que travou a ex-panicat mal era lembrada entre as opções de voto, agora, justamente em seu auge, Baianinha corre o risco de deixar o programa, deixando o público órfão de sua doçura.

Com isso, (você já deve ter notado que a última pretensão deste texto é ser imparcial) irei mergulhar no bairrismo e apontar 5 dentre as muitas razões pelas quais Mari NÃO deve ser eliminada e vencer o BBB20.

1 - A verdadeira fada sensata

No início do programa, lá em janeiro, quando ainda não existia quarentena - parece um passado tão distante, a grande narrativa era sobre o tal plano diabólico bolado por Hadson, Petrix e companhia para seduzir as participantes com namorado e enfraquecê-las aqui fora. Essa história fortaleceu Marcela e Gizelly, transformando-as nas grandes favoritas até a entrada dos mensageiros do caos da casa de vidro: Daniel.

Acontece que essa história na verdade tinha outras protagonistas. O plano era atingir Mari e Boca Rosa. Gizelly, Marcela, Manu, Thelma e Rafa não tinham nada a ver com isso, mas, mesmo assim, roubaram para si uma narrativa que pertencia a outras participantes.

O que torna Mari a única e verdadeira fada sensata. Pois, além desta história, ela sempre foi o verdadeiro padrão moral elevado dentro da casa, aquela a ser atingida. Enquanto Rafa, Manu e Thelma, as únicas remanescentes do grupo das fadas original, cometeram diversos deslizes, Baianinha permaneceu irretocável e, mais importante, sem jamais julgar outra pessoa e se colocar como superior, a régua a ser atingida.

2 - Até a Manu sabe que ela está certa

Excluída, Mari sempre tentou se aproximar da famosa comunidade hippie, mas sempre a renegaram. Isso não abalou Baianinha, que formou com Flayslane e Boca Rosa uma das mais marcantes amizades desta edição. Mas ela sempre permaneceu com uma pulga atrás da orelha.

Antes ela acreditava que a rejeição era motivada por um atrito ocorrido com Rafa antes do reality. Feito as pazes com Kalimann, a exclusão continuou. Daí Mari mirou em outro alvo e tentou conversar com Manu em várias oportunidades, sendo sempre ignorada pela cantora.

Daí chegou um momento que não deu mais para Manu driblar a baiana e elas conversaram. Foi uma das poucas discussões envolvendo a ex-panicat na casa e a única vez que Gavassi desceu do tamanco e admitiu que estava errada. Afinal de contas, até ela percebe que Mari Baianinha sempre está certa.

3 - Tornou a Ivy simpática

Esse é uma razão não apenas para Mari vencer o BBB20, mas carimbar seu passaporte para o céu. Com a eliminação de Flayslane, Baianinha perdeu a sua única amiga no jogo e foi buscar abrigo justamente em Ivy, participante com maior rejeição do programa. A decisão deixou os defensores do baianismo de cabelo em pé, crentes que isso iria acabar com as chances dela no reality. Acontece que, como já disse antes, Mari está sempre certa.

Ela não só conseguiu transformar a amizade com Ivy em algo bom, rendendo ótimos e engraçados momentos, como conseguiu fazer o público ter empatia com aquela que era tratada como vilã da edição. Prova disso é que ela foi eliminada “apenas” com 74,17%, 11% a menos que Victor Hugo, por exemplo, que teve assustadores 85,22% e paredão triplo.

Além disso, nas redes sociais não existia o mesmo ódio contra a mineira como antes. Até Tiago Leifert disse que Ivy tinha encontrado o seu auge, a sua melhor companhia, ao lado de Mari. O único erro deste comentário é que ele é excludente. Afinal, o melhor lugar de todos é ao lado da Baianinha.

4 - Auge no momento certo

Como dito antes nesse texto, a única história que não havia sido contada dentro da casa era a de Mari Baianinha. Isso também significa que ela está vivendo seu auge no programa e angariando fãs justamente agora, na reta final.

Enquanto seus concorrentes como Babu, que era mais popular quando, de fato, estava excluído pelas fadas, Thelma, que teve seu ápice na semana anterior a prova de resistência que venceu, e Manu, que tocou o céu no maior paredão da história, onde conseguiu eliminar Prior, já deram tudo que tinha que dar, Mari é a esperança de coisas novas para evitar um final tedioso de BBB20.

5 - O retorno dos baianos

Este último argumento não é baseado no jogo, mas em puro bairrismo (o que não o torna menos importante, muito pelo contrário). A Bahia dominou o início do reality, com dois vencedores nas 6 primeiras edições. Mas, nas últimas 13 edições o estado-primeiro do Brasil passou em branco.

E a seca não foi motivada pela falta de bons participantes. Anamara e Diogo são a prova. Mari vencer o BBB20 não é apenas a chance de premiar a melhor, mais coerente e sensata participante da edição, mas de também recolocar a Bahia em posição de destaque no cenário nacional de reality shows. E, afinal, quem melhor para honrar o estado que alguém que carrega "Baianinha" no nome?