5 pessoas morrem e 4 ficam feridas em chacina durante churrasco no ES

Cinco pessoas morreram e outras quatro ficaram feridas durante um churrasco em Vila Velha, no Espírito Santo, na noite deste sábado (16). A chacina ocorreu em uma casa no bairro Darly Santos.

De acordo com o Uol, quatro homens invadiram a casa onde acontecia a confraternização e atiraram nas pessoas que estavam no evento. Quatro morreram no local a outra vítima fatal veio à óbito já no hospital.

Entre os assassinados, dois não participavam do churrasco. Elaine Cristina Machado, de 49 anos, ouviu o barulho dos tiros e foi na rua ver o que estava acontecendo. Foi morta com dois tiros ao lado de um carro.

A outra vítima que não estava no churrasco é Felipe dos Santos, de 31 anos. Ele estava trabalhando em uma barraca de verduras próxima do local quando foi baleado. Felipe foi socorrido por familiares, mas morreu ao dar entrada no Hospital.

A terceira vítima é José Quintino Filho, de 59 anos, líder comunitário do bairro Darly Santos. Ele foi baleado na costela e nas costas.

As outras duas vítimas são Claudionor Liberato, de 59 anos, aposentado, e José Roberto, conhecido como Gordinho, que não teve a idade divulgada pela Polícia Militar. Os dois estavam no churrasco e foram baleados duas vezes.