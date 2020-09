5 provas de que Jojo Todynho na Fazenda já pinta como candidata a melhor coisa de 2020

Um dia. Esse foi o tempo necessário para Jordana Gleise de Jesus Menezes, a Jojo Todynho, mostrar que é a dona da 12ª edição de "A Fazenda".

A Record TV há muito tempo tentava colocar a artista para protagonizar o seu principal reality. E as primeiras horas da atração já provaram que a aposta da emissora foi certeira.

Espontânea, Jojo é um meme ambulante e já coleciona diversas pérolas no programa.

Reunimos aqui cinco delas, que provam que a participação de Jojo em A Fazenda tem grande potencial para se tornar a melhor coisa de 2020 (não que a concorrência para esse posto seja pesada), e garantir o entretenimento para aqueles que continuam no isolamento social.

Além de um ícone, Jojo mostrou que não abre mão da higiene nem diante de olhares de colegas e dezenas de câmeras, que registram tudo. Preocupada com o estado de seu corpo todynho, tratou logo de se banhar e, ao anunciar o evento, foi sincera nas palavras. "Vou tomar um banho, lavar essa tcheca", disse.

E ela foi

Na hora de 'lavar a tcheca', o look da participante também chamou a atenção. Ela ignorou o biquíni e deixou seus seios à vontade, com apenas um adesivo escondendo os mamilos (polêmicos).

Perfeita!!! Jojo Todynho agora tomando banho ???? haha. Perfeita né???#AFazenda12



pic.twitter.com/NPIOiggbMf — Jojo mutirões (@mutiroesjojot) September 9, 2020

Mandioca

Devidamente higienizada, Jojo partiu para o ataque. Enquanto os confinados estavam na cozinha, ela tratou de fazer uma pergunta de duplo sentido para JP Gadêlha. "Essa mandioca é boa?", questionou. Em seguida, ela dirigiu sua mão boba para a mangueira do bombeiro galã e soltou um "piu". No vídeo não fica claro se Jojo de fato encostou na genitália do morador de Feira de Santana.

Gente como a gente

Um dos memes mais icônicos de Jojo em sua era pré-Fazenda é um dela dormindo durante uma entrevista. No reality, ela mostrou mais uma vez que tem dificuldade em controlar o sono quando não está sendo entretida devidamente. Enquanto assistia a uma aula 'EAD' que ensinava como cuidar dos bichos da fazenda, apagou.

a jojo dormindo enquanto ensinam a cuidar dos bichos ???? pic.twitter.com/XWUwGoq0hH — jojo todynho videos ???? (@reactionsjojo) September 9, 2020

Azeite

Ao se deparar com a algum mal-educado que deixou o azeite destampado, Jojo levantou o tom e, em seguida, questionou se a tampa foi parar em um buraco seu.