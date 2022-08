5G em Salvador: Anatel prevê serviço a partir da terça-feira (16)

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) informou que vai liberar a ativação do sinal 5G puro (standalone) em Salvador a partir de terça-feira (16). A informação é da TV Bahia.

A primeira capital do país a receber a quinta geração da internet foi Brasília, no dia 6 de julho. Depois, Belo Horizonte, João Pessoa e Porto Alegre, em 29 de julho e São Paulo em seguida, em 4 de agosto, foi a vez de São Paulo.

De acordo com a Anatel, a partir de 1º de janeiro de 2023, a liberação para uso na faixa de 3,5 GHz se dará nos municípios brasileiros que possuam população igual ou superior a 500 mil habitantes. Assim como, a partir de 30 de junho de 2023 nos municípios brasileiros que possuam população igual ou superior a 200 mil habitantes.

Neste caso, a cidade de Feira de Santana (624.107 habitantes), se apta conforme critérios da entidade, receberá a tecnologia na região. Já Vitória da Conquista (343.643), Camaçari (309.208), Juazeiro (219.544), Itabuna (214.123) e Lauro de Freitas (204.669) poderão receber as torres ao final do primeiro semestre de 2023. As informações sobre número populacional são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Para ter acesso a esse tipo de rede, no entanto, é preciso ter um celular compatível com a tecnologia. Em julho de 2022, a Anatel listava cerca de 60 modelos homologados (confira aqui a lista). Com o tempo, a tendência é que todos incorporem a compatibilidade.

A princípio, de acordo com as operadoras de telefonia, não vai ser preciso que os clientes façam uma atualização do seu pacote de dados para acessar o 5G. Bastará que o celular tenha a função. Quem tem um celular da Apple precisa baixar uma atualização de software, que ainda será disponibilizada. Ainda não está sendo solicitada a troca de chip.

O 5G oferecido hoje utiliza frequências de 4G e antenas 5G, ou seja, não é o 5G puro.