6 dicas de presentes de Natal para a namorada

Faltam poucos dias para o Natal, mas ainda dá tempo de encomendar um presente para a namorada e não deixar a data passar em branco. Quem deixou as compras para a última hora deve priorizar as maiores lojas de e-commerce, que conseguem oferecer um prazo de entrega mais curto, além da retirada em loja física.

Ou seja, é a última oportunidade para aproveitar um cupom Fast Shop para garantir o presente de Natal da amada, seja ele um eletrônico, item de beleza ou mesmo um acessório inteligente! E, se você ainda está em dúvida do que comprar, confira a seguir uma seleção com seis sugestões de presentes para todos os gostos:

Perfume

O perfume é um clássico dos presentes para as mulheres. Você pode presentear a namorada neste Natal com uma fragrância nova, inspirada no estilo dela, ou então renovar o estoque do perfume queridinho dela. Vale aproveitar a temporada de verão para apostar nos florais, cítricos e refrescantes.

Eletrônicos

Os itens eletrônicos estão entre os presentes mais desejados em qualquer ocasião. E no Natal não seria diferente. Além dos smartphones, há também opções de smartwatches - que facilitam a rotina de exercícios e de trabalho -, os tablets, fones de ouvido bluetooth e mais uma infinidade de acessórios que já são indispensáveis ao cotidiano.

Itens de papelaria e organização

O começo do ano é uma boa oportunidade para iniciar a organização da rotina. E neste caso, você pode incentivar os novos hábitos da sua namorada dando um planner ou bullet journal para ela fazer todas as anotações do dia a dia. Além disso, o presente pode acompanhar canetas diferenciadas, adesivos, fitas decorativas, e outros acessórios de papelaria.

Acessórios de viagem

Para as namoradas que estão planejando uma viagem de férias para iniciar bem 2023, ou mesmo para aquelas que ainda não tem roteiro fechado, mas são apaixonadas pelo assunto, os acessórios facilitadores são boa dica de presente. Você pode investir em itens como organizadores de mala, mochila impermeável, tag localizadora de mala, balança para pesar bagagem, entre outros.

Leitores digitais

As apaixonadas por literatura não dispensam uma oportunidade de ganhar livros. Mas, se a ideia é facilitar o hábito de leitura da namorada, uma boa sugestão é o e-reader. O dispositivo está cada vez mais popularizado, por proporcionar uma leitura em diversos ambientes, até os mais escuros, e ter capacidade de armazenar diversos livros em um único lugar.

Produtos de skincare

Com a chegada do verão, a rotina de pele exige novos cuidados, com o uso de protetor solar, repelente e outros itens. Portanto, investir em um kit de skincare da marca preferida da namorada é uma aposta certeira. A dica é optar por um conjunto com tônicos, águas termais, hidratantes, máscaras e outros produtos que compõem o dia a dia dela.

