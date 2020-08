7 instituições da BA recebem R$ 1,5 mi para ajudar famílias atingidas pela pandemia

Sete organizações sociais da Bahia receberam mais de R$ 1,5 milhão para apoiar famílias atingidas pela pandemia de covid-19 no estado. As doações foram viabilizadas pelo Itaú Social e o valor será usado para envio de kits de higiene, limpeza, refeições, gás de cozinha e cestas básicas para comunicades vulneráveis.

As doações acontecem após análises preliminares para identificar as regiões mais vulneráveis e as necessidades básicas da população. As sete organizações foram escolhidas para permitir uma maior distribuição das doações.

“Nesse momento, é preciso somar esforços dos diferentes atores da sociedade, em parceria com os governos, para garantir rapidamente à população, especialmente às crianças e adolescentes, o acesso à saúde, educação, informação e alimentação”, destaca Camila Feldberg, gerente de Fomento do Itaú Social. “As ações precisam ser rápidas e efetivas. Atuamos com as organizações sociais porque elas conhecem bem os territórios e as suas necessidades”.

Os recursos disponibilizados fazem parte da doação de R$ 150 milhões realizada pelo Itaú Unibanco por meio da Fundação Itaú para Educação e Cultura (que reúne Itaú Social e Itaú Cultural) e do Instituto Unibanco; e a edição emergencial do programa Comunidade, Presente!, voltada este ano para apoiar financeiramente as ações das OSCs no auxílio às famílias e aos comércios locais durante a pandemia.

Veja as organizações que receberam o apoio:

Casa do Sol Padre Luís Lintner, em Salvador - R$ 997.200 destinados para apoiar 2100 famílias

Associação Pracatum Ação Social (Apas), emm Salvador - R$ 112.500 destinados para apoiar 250 famílias

Escola Comunitária Maramar, em Maraú - R$ 26.196 destinados para apoiar 59 famílias

Profissionais da Área de Saúde Promovendo Ações Sociais, em Teixeira de Freitas - R$ 90.000 destinados para apoiar 300 famílias

AVSI Brasil, em Salvador - R$ 250.000 destinados para apoiar 490 famílias

Associação Indígena Kirir da Aldeia Pau Ferro, em Benzaê - R$ 26.520 destinados para apoiar 52 famílias

Sociedade Beneficente Luz Proterora, em Santo Amaro - R$ 51.000 destinados para apoiar 100 famílias