847 kg de cocaína são apreendidos no porto de Salvador

Vinte e quatro bolsas com 847 kg de cocaína foram apreendidas na tarde desta segunda-feira (9) no porot de Salvador, em uma ação da Receita Federal. As bolsas estavam em um carregamento de uva que seguiria em um navio com destino final para o porto de Roterdã, na Holanda.

A suspeita é de que se entregou a técnica conhecida como "ripoff loading", em que a droga é inserida em uma carga regular, sem que o proprietário tenha conhecimento.

A Receita diz em que nota que a apreensão aconteceu por conta do trabalho de análise e gerenciamento de risco, além do uso intensivo de tecnologia.

Toda a droga apreendida foi encaminhada para a Polícia Federal, que agora vai investigar o caso.