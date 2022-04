89 famílias atingidas pelas chuvas são cadastradas para receber auxílio aluguel

Após nova vistoria realizada nas residências pela Defesa Civil de Salvador (Codesal), a Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esporte e Lazer (Sempre) cadastrou, para recebimento do auxílio aluguel, 89 famílias atingidas pelas fortes chuvas que vem caindo em Salvador nos últimos sete dias. Os cidadãos estavam abrigados em escolas municipais e, na manhã desta sexta-feira (22), as últimas cinco pessoas deixaram a Escola Municipal Novo Marotinho. Sendo assim, os abrigos acionados para a operação foram desmobilizados neste momento.

Além dos cadastros realizados para auxílio aluguel e/ou emergencial, as vistorias realizadas por engenheiros da Codesal constataram quatro evasões, 13 pessoas que já estavam recebendo auxílio e outras seis que não atendiam aos critérios para o recebimento. Para o diretor-geral da Codesal, Sosthenes Macêdo, foi exitosa a ação integrada da Prefeitura de Salvador nesta semana de fortes chuvas na capital baiana.

“Esse trabalho que é realizado todo o ano tem sido fundamental para a preservação de vidas. Todo o investimento em tecnologia e infraestrutura, assim como os treinamentos e simulados realizados nas comunidades, foram essenciais para que a cidade respondesse bem a essa frente fria, mesmo com essas chuvas que já ultrapassam a média histórica do mês de abril”, declarou.

Recém-empossado no cargo, o secretário da Sempre, Daniel Ribeiro, afirmou que a cidade continuará cumprindo o papel de amparar os cidadãos que mais precisam. “Foram dias muito difíceis com essas fortes chuvas. Continuaremos acompanhando de perto todas as famílias e agora será dado seguimento aos trâmites para as concessões do auxílio moradia. Durante a Operação Chuva, toda a equipe da Sempre continuará em alerta para dar todo o suporte às pessoas que estão nas áreas de risco”, garantiu.

Desde a segunda-feira (18), foram acionadas as sirenes nas comunidades de Voluntários da Pátria (Lobato), Vila Picasso (Capelinha), Bom Juá, Baixa do Cacau (São Caetano), Mamede (duas sirenes) (Alto da Terezinha), Moscou (Castelo Branco), no Calabetão (BR-324) e de Bosque Real (Sete de Abril).

Este sistema de aviso de emergência entra em operação após o volume de chuvas ultrapassarem 150 mm em 72 horas de chuvas intensas. Após o alerta, os moradores são orientados a saírem de suas casas e se dirigirem para as unidades de acolhimento, montadas em escolas municipais.





Plantão – A Operação Chuva, que integra a categoria de serviços essenciais do município, permanece de plantão 24 horas atendendo às solicitações pelo telefone gratuito 199. Já os cidadãos que quiserem receber gratuitamente mensagens de alerta da Codesal pelo celular pode enviar um SMS com o CEP da residência para o número 40199.