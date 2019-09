8º Congresso de Direito Empresarial Bahia acontece a partir desta quinta (26)

Acontece em Salvador, a partir desta quinta-feira (26), a 8ª edição do Congresso de Direito Empresarial Bahia. O evento, que reúne profissionais que são referência na área e promove discussões, acontece também na sexta (27) e no sábado (28), sempre no Hotel Mercure, que fica no Loteamento Aquarius, na Pituba.

As inscrições para o evento seguem abertas, no valor único de R$ 150 para todos os dias, e podem ser feitas presencialmente no Mercure.

Este ano, o congresso contará com as participações do ex-ministro do STF, Carlos Mario Velloso; Francisco Satiro (USP); Kone Cesário (UFRJ); Leonardo Parentoni (UFMG); Anne Caroline Santos (coordenadora do DREI); Marlon Tomazette (DF); Bernardo Lima (UFBA/UNEB); Gabriel Seijo (Faculdade Baiana de Direito).

Durante o evento, acontecerá ainda o anúncio do vencedor do Prêmio Mário e Inah Barros 2019. Os finalistas podem ser conferidos aqui.

Confira a programação completa do evento: