90 mil pés de maconha são incinerados pela polícia em Sento Sé

Uma plantação com 90 mil pés de maconha foi erradicada pela polícia na zona rural do município de Sento Sé, no Norte da Bahia. A ação aconteceu no fim de semana, durante a Operação Terra Limpa.

Segundo a Polícia Militar, equipes da 24ª CIPM e da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Caatinga atuaram em conjunto na operação, que faz o mapeamento de entorpecentes no estado. Após a localização desta área, as equipes foram até o distrito de Sanharó, na zona rural de Sento Sé.

No local, foi encontrada uma roça com sistema de irrigação por gotejamento. Nenhum suspeito foi localizado e os pés de maconha foram incinerados no local, com prévia coleta de amostras que foram encaminhadas às autoridades competentes.