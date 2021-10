99 aumenta ganhos de motoristas de 10% a 25% em todo o país

Os seguidos aumentos dos combustíveis vêm causando problemas a boa parte da população brasileira, seja direta ou indiretamente. Os motoristas de aplicativo têm sido vítimas severas desse aumento, já que que pelo valor pago pelas corridas e com o combustível nas alturas, determinadas viagens ficam inviáveis do ponto de vista do retorno financeiro.

Por conta disso, a 99 resolveu aumentar, desde o final de setembro, os ganhos dos motoristas vinculados ao app de mobilidade urbana, que os chama de 'parceiros'. Esse aumento, que foi iniciado em 20 regiões do país no dia 10/9, foi expandido para o outros 1,6 mil municípios que a empresa opera e tem valor de 10% a 25% sobre a remuneração anterior.

"Nós temos acompanhado o cenário desafiador causado pelos sucessivos aumentos no valor do combustível. Diante disso, desde a última sexta-feira (24/9), todos os motoristas parceiros da 99 passaram a ganhar de 10% a 25% mais em cada corrida realizada. E desde fevereiro, temos implementado ações para minimizar esse impacto econômico negativo, como a oferta de 10% de desconto em combustíveis pelo aplicativo Shell Box, que já resultou em mais de R﹩ 5 milhões em economia para nossos motoristas parceiros. Além disso, desenvolvemos ações de isenção de tarifas em algumas corridas que representaram ganhos extras de mais de R$ 10 milhões para os condutores", declara Livia Pozzi, diretora de operações e produtos da 99.

De acordo com a empresa, não se trata de uma ação promocional. Além disso, "a diferença na distribuição desse percentual considera diversos fatores, dentre eles localização, distância e categoria da corrida. Para compensar parte desse aumento, corridas curtas poderão ser reajustadas minimamente nos próximos meses, enquanto as mais longas permanecem as mesmas para garantir acesso e comodidade", explicou a 99 em nota.