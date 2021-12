99 divulga queda em casos de desrespeito em corridas

A 99 apresentou durante a semana números que representam uma queda considerável no número de casos de desrespeito na plataforma de mobilidade urbana. De acordo com a empresa, essa redução nos casos pode ser explicada por conta da adoção do Guia da Comunidade há um ano. O documento, criado em parceria com o Instituto Ethos e com os próprios usuários, promove boas práticas.

“Segurança é prioridade para nós. E segurança também é respeito e gentileza, pois, a maioria dos nossos casos pode ser evitado se o respeito entre as partes prevalecer”, diz Tatiana Scatena, Diretora de Segurança da 99. “O dado é positivo, mas continuaremos sempre trabalhando para promover uma plataforma e uma sociedade mais seguras e tolerantes”.

No mês de dezembro, o Guia completa um ano de existência e, ao todo, segundo a 99, mais de 15 milhões de pessoas tiveram acessos ao conteúdo no app e em canais digitais. Em pesquisa realizada pela empresa, mais de 90% consideraram o documento útil ou muito útil. De acordo com a 99, os incidentes que apresentaram maior redução (por milhão de viagens) foram aqueles relacionados a assédio sexual e agressão verbal, com decréscimo de 38% e 17%, respectivamente. Atualmente, seis em cada dez casos são causados por falta de respeito entre os usuários.