99 instala base em Salvador para limpar carros e dar álcool em gel a motorista

A empresa de transporte por aplicativo 99 lança nesta terça-feira (14) em Salvador uma nova base de proteção contra a covid-19. O projeto está disponível em cidades de todas as regiões do Brasil e é uma das medidas da empresa no combate à pandemia. O novo espaço vai distribuir escudos de proteção plástico e álcool em gel, com objetivo de aumentar a segurança de motoristas e passageiros nas viagens pela 99. O espaço ficará no Shopping Paralela (veja abaixo).

Em todo o Brasil, estão sendo implementadas 15 bases para distribuição de R$ 900 mil em escudos de proteção plásticos que servem como barreira física entre passageiros e motoristas. O dispositivo será gratuito para os condutores com mais corridas no aplicativo, medida planejada para impactar o maior número possível de chamadas. Outro lançamento é o investimento de R$ 500 mil em álcool em gel 70% para higiene nos carros.

Segundo a 99, com as novas ações serão mais R$ 1,4 milhão em adição aos R$ 33 milhões já investidos pela 99 em medidas de combate à covid-19.

As bases de segurança reúnem todo o pacote de proteção da 99 contra a Covid-19. Entre as iniciativas disponíveis nas centrais está a desinfecção dos carros de motoristas. A higienização é feita com uso do Peroxy 4D - produto certificado pela Anvisa - e tem efeito de proteção contra a covid-19 de até 72h . Ao todo, a ação já alcançou 18 cidades brasileiras e tem como meta desinfectar 150 mil carros de motoristas parceiros.

Quando: a partir de 14 de julho

Endereço: Shopping Paralela, Av. Luís Viana, 8544 - Salvador (Estacionamento G2 C - Azul)

Horário: 8h00 às 15h45