99Moto cadastra motociclistas parceiros de Salvador

A mobilidade urbana de Salvador ganha um reforço neste semestre e motociclistas da capital baiana estão sendo convidados a participarem desse processo. A 99Moto é uma nova categoria que funciona da mesma maneira que os demais serviços em quatro rodas da 99, mas com motocicletas, e está cadastrando motociclistas parceiros, em um processo on-line, feito pelo celular, desde que sejam cumpridos todos os requisitos do rigoroso processo de cadastro no aplicativo 99Motorista, disponível em todas as lojas de aplicativos.

Pode se tornar um motociclista qualquer pessoa a partir dos 19 anos de idade que tenha carteira de habilitação definitiva na categoria A ou AB. O cadastro é feito com base em documentos como CPF, CNH, licenciamento do veículo e checagem de antecedentes criminais, garantindo a segurança de motoristas e passageiros. No momento do cadastro, é solicitado ao condutor uma selfie segurando a carteira de habilitação.

Ele também precisa subir fotos da própria carta e do licenciamento do veículo. Com base nas informações, o app verifica o histórico do motociclista em diversas fontes públicas, como Banco Nacional de Mandado de Prisão, Receita Federal e Tribunais de Justiça. Além disso, possui uma parceria com o Denatran, que permite acessar informações sobre veículo e condutor - por exemplo, checar se a moto está irregular ou possui sinistro.

A 99 também realiza periodicamente o reconhecimento facial antes de eles se conectarem no aplicativo. São diversas ferramentas que garantem mais segurança a quem utiliza a plataforma - sejam motociclistas parceiros ou passageiros, com o auxílio de sistemas como checagem e validação de cadastros, seguro contra acidentes e uma central de atendimento 24 horas capacitada para prestar todo tipo de suporte.

O 99Moto também conta com ferramentas já conhecidas na 99 – como a gravação de áudio, o compartilhamento de rotas e um botão de emergência para ligar para a polícia. O uso de capacete durante a corrida é obrigatório para todos os usuários - os passageiros transportados devem ter a partir de 18 anos de idade e usar capacete, conforme as normas do Código de Trânsito Brasileiro. Além disso, os motociclistas parceiros receberão periodicamente materiais informativos com conteúdo educacional, como explicações de regras de trânsito e direção defensiva.

Igor Soares é líder de Categorias na 99 e destaca as vantagens do serviço: “O 99Moto traz uma nova possibilidade de renda para motociclistas, que pode ser duas vezes superior a outras atividades fora da plataforma. Para os passageiros, o 99Moto é uma opção mais acessível, pois o serviço é 30% mais barato que a categoria de carros mais econômica. Além disso, o aplicativo conta com mais de 50 funcionalidades de segurança. É uma camada de tecnologia que apenas o app pode oferecer”.

Os entregadores parceiros que já utilizam o app 99Food podem baixar o app 99 Motorista e começar a oferecer viagens pelo 99Moto.

“A expansão do 99Moto faz parte do compromisso da 99 em oferecer um ecossistema de mobilidade com alternativas eficientes para cidades dos mais variados portes de todas as regiões do Brasil”, diz Igor Soares.

“O serviço de intermediação de transporte via motocicleta é ainda mais democrático e econômico, além de permitir acesso a locais muitas vezes não atendidos por outros tipos de veículos, como ruas estreitas e íngremes, por exemplo”, conta o líder de categorias da plataforma que traz o serviço a Salvador com a validação da experiência já iniciada em mais de 40 cidades brasileiras.

Sobre a 99

A 99 é uma empresa de tecnologia que oferece conveniência e soluções para as necessidades dos brasileiros. O aplicativo faz parte da companhia global Didi Chuxing (“DiDi”) e no Brasil conecta pessoas a serviços de mobilidade, pagamentos e entregas.

Quem pode se candidatar?

Qualquer pessoa a partir dos 19 anos de idade e que tenha carteira de habilitação definitiva na categoria A ou AB.

Como é feito o cadastro?

Em um processo on-line, o cadastro é feito pelo celular no aplicativo 99Motorista, disponível em todas as lojas de aplicativos.

Como é feita a análise?

Com base em documentos como CPF, CNH, licenciamento do veículo e checagem de antecedentes criminais.



O Estúdio Correio produz conteúdo sob medida para marcas, em diferentes plataformas.