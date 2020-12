A beleza é fundamental?

“O carro mais bonito que já vi”. Foi com essa frase que o Enzo Ferrari, fundador da fábrica de automóveis que leva seu sobrenome, resumiu um modelo concorrente, o Jaguar E-Type quando o esportivo britânico foi apresentado no Salão de Genebra de 1961.

Desde a criação do automóvel, há 134 anos, enquanto alguns veículos cumprem seu papel de transportar, outros vão além e se destacam pela beleza. Geralmente nos carros esporte, por não terem um compromisso com espaço, os designers podem explorar mais as linhas. Em modelos de baixo custo e utilitários, a harmonia muitas vezes não é prioridade.

O ator Sean Connery e o DB5 em 007 contra Goldfinger (Foto: Aston Martin) Essa geração do Corvette teve seu desenho inspirado em uma arraia (Foto: GM) O Jaguar E-Type teve seu desenho elogiado por Enzo Ferrari (Foto: Jaguar) O 300 SL ganhou notoriedade pela suas portas que se abrem no estilo asas de gaivota (Foto: Daimler) O Ferrari 275 GTB foi utilizado em diversas competições (Foto: Ferrari)

Por isso, preparamos uma lista com modelos que vão além do custo/benefício e são referência pela estética.

1) Jaguar E-Type

O carro que chamou a atenção de Enzo Ferrari era produzido por uma empresa que seguia a filosofia de que "o carro é a coisa mais próxima a algo que está vivo que podemos criar”, como dizia William Lyons, fundador da Jaguar. Quando estreou, no começo da década de 1960, era também o esportivo mais rápido daquela época, chegando a 241 km/h. Na atualidade, seu sucessor é o F-Type.

2) Chevrolet Corvette Stingray

A indústria automotiva norteamericana já produziu muitas extravagâncias, mas também algumas beldades, como o Corvette Stingray. O carro esporte, que surgiu em 1953, sempre teve linhas sensuais, mas a geração mais marcante foi a segunda, produzida de 1963 a 1968. O design, criado por Bill Mitchell e Larry Shinoda, inspirava-se nas formas de uma arraia.

3) Mercedes-Benz 300 SL

Criado pelo inglês Rudolf Uhlenhaut, esse Mercedes mistura traços clássicos com elementos agressivos. A abertura das portas para cima tinham motivação funcional: a estrutura do carro fazia com que a base delas ficasse alta, o que dificultaria o acesso se a abertura fosse convencional. O “asa de gaivota”, produzido de 1953 a 1957, serviu de inspiração para o SLS AMG, lançado em 2010.

4) Ferrari 275 GTB

Potente, leve e com aerodinâmica eficiente, o 275 GTB fez sucesso nas pistas e se tornou um sucesso nas casas de leilão. Os poucos exemplares remanescentes chegam facilmente a dezenas de milhões de dólares. A primeira série, fabricada de 1964 a 1966, é equipada com um motor V12 de 3.3 litros que entrega 270 cv de potência.

5) Aston Martin DB5

Esse modelo britânico se tornou o carro mais conhecido do agente James Bond, aparecendo pela primeira vez no filme 007 contra Goldfinger, de 1964. O carro, que na época foi conduzido pelo ator Sean Connery (1930 - 2020), utiliza um motor de seis cilindros em linha com 4 litros, proporciona uma aceleração de 0 a 100 km/h em 8 segundos. Entre 1963 e 1965, apenas 1.059 unidades foram produzidas.