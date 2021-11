A Câmara e o Circuito Mestre Bimba, o Carnaval do Nordeste de Amaralina 

Você já ouviu falar do Carnaval do Nordeste de Amaralina? Nos sete dias de festa, ele reúne mais de 170 mil pessoas e movimenta cerca de R$ 7 milhões na comunidade. A folia existe desde 2004, mas só foi reconhecida pelo Conselho Municipal do Carnaval (Comcar) em 2014.

Foi naquele mesmo ano que os vereadores de Salvador encaminharam um Projeto de Lei (PL) para tornar o circuito oficial. Desde 2015, quando a prefeitura aprovou o PL, o Circuito Mestre Bimba faz parte do circuito de Carnaval de Salvador.

No 5º episódio do Podcam, você saberá os benefícios que esse reconhecimento trouxe para a região. Agora, os blocos têm trio elétrico garantido, infraestrutura, segurança pública, e postos de saúde durante o percurso. Contudo, ainda é preciso ampliar o horário da festa para fazer o carnaval acontecer.

Você também vai entender como a iniciativa de um vereador pode mudar a qualidade de vida de um bairro. A reforma do canal e construção da Praça Mico Preto, no Vale das Pedrinhas, por exemplo, melhorou a vida de muitos moradores da localidade. O que era um esgoto a céu aberto, agora é um espaço de lazer e entretenimento.

Conversamos com o vereador Claudio Tinoco (DEM), um dos autores desses projetos, o presidente da Associação de Blocos Carnavalescos do Nordeste de Amaralina (ABCN), Robson Vieira, e o funcionário público James Nogueira, que mora em frente à Praça Mico Preto.

Toda terça-feira, você ouvirá no Podcam uma matéria especial sobre a Câmara de Vereadores em formato de áudio.

Mas... O que é "podcast"?

Podcast é um programa de áudio, igualzinho a um de rádio. A diferença é que você pode ouvir quando, como e onde quiser. Pode ser no celular, no computador ou na TV. Se quiser, você pode pausar, voltar, adiantar ou pular os trechos, se preferir.

Podcam

O Podcam foi desenvolvido pela repórter do CORREIO, Marcela Villar, para a conclusão do curso de jornalismo da Faculdade de Comunicação (Facom), da Universidade Federal da Bahia (Ufba), sob orientação da professora Lívia Vieira. A defesa pública do trabalho foi no dia 23 de novembro e a banca será composta pela professora e jornalista Malu Fontes e pelo jornalista e colunista do CORREIO, André Uzêda.