A caminho de manifestação, PM posta 'vamos brincar com os comunas'

Um policial militar publicou uma foto no Instagram na qual aparece ao lado de outros colegas dentro de um ônibus da Polícia Militar, a caminho das manifestações contra os cortes da Educação nesta quarta-feira (15), em Brasília. Na legenda, ele escreveu “e vamos todos para o extra na esplanada brincar com os comunas (sic)”.

A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP/DF) informou que a postagemnão condiz com padrão profissional da Polícia Militar do DF, e contraria normas de conduta preconizadas pela SSP/DF. A pasta determinou que seja aberto procedimento administrativo para análise do caso.

(Reprodução)