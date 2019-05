A caminho do Lyon, Sylvinho deixa a Seleção Brasileira

A comissão técnica da Seleção Brasileira teve uma baixa às vésperas da Copa América. Durante a cerimônia para a divulgação da lista de convocados para o torneio, Edu Gaspar, atual coordenador técnico da Seleção, informou que o auxiliar Sylvinho não faz mais parte da comissão de Tite.

Sylvinho deixa a Seleção Brasileira após aceitar convite para ser o novo treinador do Lyon. Além dele, o time francês vai ter Juninho Pernambucano, ídolo do clube, como diretor de futebol.

"Esse anúncio é uma mistura de sentimentos. O Sylvinho não vai fazer parte da Copa América. Ele aceitou o convite de um grande clube europeu. Deixo aqui a mensagem pessoal de um amigo de muitos anos. Que você seja feliz, vou sentir saudades, estamos orgulhosos de você, disse isso ao presidente, foi o mesmo sentimento dele", disse Edu Gaspar.

Além de integrar a comissão técnica da Seleção Brasileira principal, Sylvinho também estava comandando o trabalho com a equipe olímpica e seria o treinador do Brasil durante o torneio pré-olímpico, em janeiro do ano que vem, e consequentemente dos Jogos de Tóquio 2020. Com a saída dele, André Jardine, do sub-20, será o responsável pelo time olímpico.

A Seleção Brasileira deve ganhar outro desfalque após a Copa América. Edu Gaspar tem proposta do Arsenal e deve deixar o cargo na CBF logo após a competição. A CBF afirma que não existe nenhum tipo de negociação para a saída do coordenador, mas nos bastidores a transferência é dada como certa.