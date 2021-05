A Casa Que Eu Quero: Ademi-BA lança site com imóveis a partir de R$ 91 mil

O sonho da casa própria está na mente de milhares de pessoas. Uma novidade da Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi-BA) oferece aos baianos uma excelente oportunidade de realizar esse desejo: A Casa Que Eu Quero, portal que oferece mais de 4 mil opções de lançamentos imobiliários, com valores a partir de R$91 mil e distribuídos em mais de 40 empreendimentos. Os imóveis ficam em Salvador e Região Metropolitana, Santo Antônio de Jesus, Vitória da Conquista e Petrolina, em Pernambuco.

O portal pode ser acessado através do endereço: www.acasaqueeuquero.com.br. Totalmente interativo, ele possibilita que o interessando converse diretamente com os corretores. É possível tirar dúvidas, fazer uma visita virtual dos empreendimentos e negociar sem a necessidade de sair de casa. Atento às exigências legais - como aprovação de projeto pela Prefeitura e Registro de Incorporação junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente -, a iniciativa é uma opção ideal para quem busca lançamento e quer fazer a compra de forma segura.

“Sabemos que as pessoas estão buscando por um local que, além de atender suas necessidades, as façam sentir confortáveis e seguras. É pensando nisso que a Ademi-BA vem tentando facilitar que as pessoas possam ter acesso ao seu investimento seguro ou ao lar que melhor pode atendê-las”, afirma Cláudio Cunha, presidente da Ademi-BA.

Vantagens

As unidades são disponibilizadas por diferentes construtoras em diversos bairros e cidades, todas contando com condições de pagamento diferenciadas. As mais de 4 mil unidades oferecidas, entre apartamentos e villages, possuem condições de negociação especiais e acessível para que o cliente conheça de onde estiver.

Em Salvador, imóveis estão distribuídos em 11 bairros (Foto: Divulgação / MVL Barra Conceito).

A iniciativa também disponibiliza unidades habitacionais que podem ser financiadas por meio do programa Casa Verde e Amarela (anterior Minha Casa, Minha Vida), assim como empreendimentos que tenham opções de financiamento por meio do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE).

“O portal A Casa Que Eu Quero é completo e interativo. Pensamos em facilidades neste período de pandemia, como o tour virtual pelo imóvel e entrar em contato direto com o corretor para tirar todas as dúvidas. Tudo pensado para dar ao comprador o conforto e a segurança de estar adquirindo um imóvel que ele pode conhecer todos os detalhes”, ressalta Cláudio Cunha.

Localização do imóveis

Em Salvador, os imóveis são distribuídos pelos bairros da Barra, Cabula, Imbuí, Caminho das Árvores, Horto, Piatã, Pituba, Itapuã, Graça, Jardim das Margaridas e Stella Maris. Em Lauro de Freitas, há unidades em Buraquinho e Jardim Tarumã. Em Camaçari, os bairros contemplados são: Abrantes, Jardim Limoeiro e Avenida Jorge Amado. No Litoral Norte, os imóveis disponíveis estão localizados em Guarajuba e Baixio.

No Litoral Norte, os imóveis disponíveis estão localizados em Guarajuba e Baixio (Foto: Divulgação / Gráfico - Guarajuba Ville).

Há unidades habitacionais ainda em Santo Antônio de Jesus, Vitória da Conquista e Petrolina (PE). Participam dessa fase do projeto as empresas Barcino Esteve, BRL, Ciclo, Civil , Concreta, Conie, Gráfico Empreendimentos, Gráfico Incorporadora, Inova, JVF, Kubo, LPL, Matriz, MRV, MVL, Prates Bonfim, Prima, Santa Helena, SBR, Tenda e Vertical.

Vantagens de comprar lançamentos imobiliários

A oportunidade comprar um imóvel em lançamento deve ser aproveitada. Entre as vantagens, está o melhor custo-benefício. Na média do mercado, é possível dizer que o valor da compra pode chegar a ser 20% mais baixo do que o de um imóvel pronto. Além da economia, há também benefícios na hora de customizar a unidade, formalizar a documentação e financiar.

Redução na taxa de juros

Durante a pandemia, a taxa Selic chegou ao índice mais baixo da história: 2% ao ano. Atualmente, o imposto ainda está acessível, com 2,75% ao ano. Principalmente por conta desta redução no juros, o momento é visto como uma oportunidade para comprar a tão sonhada casa própria. Por conta do momento, a Bahia teve um aumento de 31% na venda de imóveis no primeiro trimestre deste ano.

De acordo com a Ademi-BA, o estado vive o melhor momento dos últimos 10 anos no setor, pois 2.188 imóveis foram vendidos de janeiro a março deste ano, contra 1.667 no mesmo período de 2020. Já em Salvador, o aumento foi de 52%, com 1.044 unidades vendidas contra 689 de janeiro a março de 2020.



