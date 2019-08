A Dona do Pedaço: Após matar duas pessoas, Jô está na mira de Camilo

Os próximos capítulos de A Dona do Pedaço, novela das nove da Globo/TV Bahia, serão de muita investigação e perseguição. Tudo porque o investigador da novela Camilo (Lee Taylor) descobrirá que quem matou Jardel (Duio Botta) e seu namorado é uma mulher.

Segundo a TV Foco, depois de ser traído e fazer um escândalo na trama, o personagem vai ganhar mais funções na novela. Além investigar o caso da morte de Cosme (Osvaldo Mil), o motorista da família Guedes, ele também estará a frente da investigações das mortes de Jardel e seu namorado, um ex-presidiário que entrará no caminho da maquiavélica Josiane (Agatha Moreira).

A filha de Maria da Paz (Juliana Paes) irá matar dois personagens na sequência. O primeiro será Jardel, que tentará chantagear Josiane após flagrá-la com o próprio padrasto, Régis (Reynaldo Gianecchini). O mordomo fará fotos e pedirá uma alta quantia em dinheiro para não espalhar o caso. Jô até vai negociar com ele, mas quando perceber que a chantagem será eterna, a blogueira empurrará o mordomo na linha do metrô em São Paulo, ainda segundo a TV Foco.

Josiane vai matar Jardel

(Foto: Divulgação)

Depois dessa morte, um ex-namorado de Jardel sairá da cadeia e tentará ganhar dinheiro em cima das fotos enviadas pelo mordomo quando ainda estava vivo. No entanto, será jogado do alto de um prédio. A partir daí, Camilo, ex-noivo de Vivi Guedes (Paola Oliveira), concluirá que as duas mortes estão ligadas. E também concluirá que as mortes têm tudo a ver com a chantagem, já que um dos mortos será encontrado com uma mochila cheia de dinheiro. O detalhe é que a mochila será de marca e com pouquíssimos modelos produzidos no mundo.

Outra prova que deixará Camilo mais intrigado será um fio de cabelo encontrado no corpo do namorado de Jardel. O investigador voltará a mansão e também descobrirá pistas de que a assassina pode estar mais próxima do que se imagina.

Depois que Josiane surtar e tomar a fábrica, ela acabará chamando a atenção por suas maldades sequenciais, como expulsar a mãe e avó da casa, depois que for pega no flagra traindo Maria da Paz com Régis.

Maria da Paz flagrará Régis e Josiane transando

De acordo com a TV Foco, nos próximos capítulos Maria da Paz irá atirar contra o seu marido. A confusão terá início após Rock (Caio Castro), insatisfeito por ter sido acusado de roubo por Josiane (Agatha Moreira), decidir investigar a aspirante a digital influencer para descobrir algum podre dela e reverter a situação.

Com isso, Rock fará uma parceria com Zé Hélio, que conseguirá colocar um aplicativo de espionagem no celular de Josiane e descobrirá que ela tem um caso amoroso com o próprio padrasto. Sem perder tempo, o namorado de Fabiana (Nathalia Dill) procurará Maria da Paz para alertar a empresária do que está acontecendo bem debaixo do seu nariz.

“A Josiane não é nada que você pensa”, disparará o boxeador. “Eu sou mãe dela, eu conheço minha filha”, rebaterá Maria da Paz. “Você é tonta, Maria da Paz. Tonta. Nunca… Nunca pensou que seu marido…”, tentará iniciar Rock, que será interrompido pela boleira. “O que você tá insinuando?”, questionará ela. “O que você entendeu!”, finalizará Rock.

Desesperada, Maria da Paz correrá para a casa de Marlene (Suely Franco). Lá, ela desabafará sobre o medo de descobrir alguma coisa ruim. Depois de algum tempo, as cenas seguintes de A Dona do Pedaço mostrarão Josiane implorando pra receber uma visita de Régis em seu quarto. O personagem de Reynaldo Gianecchini falará que ama Maria da Paz, mas ainda assim cederá as investidas de Jô e irá até seu quarto. Maria da Paz estará na cozinha quando ouvirá barulhos. Ela então sairá armada pensando que alguém invadiu a sua casa.

A protagonista irá até a cozinha, mas não encontrará nada lá. Preocupada com a filha, irá até o quarto de Josiane ver se está tudo bem com ela. É aí que Maria da Paz ouvirá gemidos e ficará sem chão. Ela vai entrar com tudo no quarto e flagrará Régis e Josiane transando. Logo vai partir pra cima do marido, pensando que ele seduziu a sua filha. “Larga minha filha, desgraçado. Larga!”, gritará Maria da Paz, tirando Régis da cama e apontando uma arma contra ele.

Josiane ficará desesperada e pedirá calma para a sua mãe. No entanto, a boleira deixará seu sangue Ramirez falar mais alto e atirará contra Régis. Ele será levado pela ambulância e Maria da Paz será presa. Ela, aliás, assumirá o crime e falará que atiraria pela segunda vez se fosse preciso.