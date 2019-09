A Dona do Pedaço: Cássia se encontra com pedófilo e vai a hotel com ele

Cássia (Mel Maia) vai descobrir essa semana em A Dona do Pedaço que está mantendo um relacionamento virtual com um pedófilo - os dois vão se encontrar pessoalmente a garota vai ganhar uma lingerie.

De acordo com O Globo, nos próximos capítulos o público vai descobrir que a estudante está trocando mensagens com um homem chamado Lauro (o ator ainda não foi escalado). Na internet, ele se passa por mais novo, mas ao chegar ao local Cássia vai perceber que ele tem cerca de 40 anos.

Pela internet, Lauro vai insistir em marcar um encontro com a filha de Agno (Malvino Salvador). Receosa, ela vai sugerir que eles saiam para um local público. Eles decidem se encontrar em um shopping.

Lá, ela vai ter a surpresa com a idade do pretendente. "Cê é muito mais velho do que me disse", reclama. "A gente tava se dando bem, achei você tão incrível que não tive coragem de dizer minha idade. Mas que diferença faz? Você já é moça, eu não sou velho", argumenta. "Não, não, velho cê não é", concordará. "Eu menti só um pouco, porque não queria te perder", afirma Lauro. Cássia diz que vai embora e ele propõe que os dois tomem só um sorvete juntos.

Ela acaba aceitando e vai simpatizar com Lauro durante a conversa, em que ele conta das suas viagens pelo mundo. Depois, percebendo que amoleceu a garota, ele diz que comprou um presente para ela. "Deixei no hotel. Se importa de ir comigo até lá?", pergunta.

Cássia vai ficar com medo, mas decide ir. Quando ela entrar na suíte, Lauro tranca a porta discretamente e dá uma sacola para ela. "Uma lingerie vermelha?", se assusta a garota.

As cenas vão ao ar a partir de 5 de outubro.