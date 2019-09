A Dona do Pedaço: Chiclete dá fora em Vivi no hospital

Camilo (Lee Taylor) está disposto a fazer qualquer coisa para se casar com Vivi (Paolla Oliveira) na novela das nove da Globo/TV Bahia A Dona do Pedaço. Ele consegue convencer a it girl a subir ao altar após ameaçar prender Chiclete (Sergio Guizé). Mesmo tendo terminado com o seu grande amor, ela deixa o investigador irado quando volta atrás e avisa que não pode se casar com ele.

Decidido a dar um susto em Vivi, Camilo vai atrás de Chiclete e o atropela com o carro. Bastante machucado, o ex-justiceiro vai parar no hospital, para desespero de Vivi, que corre para vê-lo. A digital influencer fica aliviada ao ver que ele sofreu apenas algumas fraturas.

"Que tá fazendo aqui, Vivi?", reage Chiclete.

Vivi conta que Maria da Paz (Juliana Paes) a avisou sobre o acidente e Chiclete pede para a boleira levá-lo para casa. A it girl diz que pode levá-lo, mas ele a ignora:

"Eu disse, Maria da Paz."

Com o coração apertado, Vivi insiste em dar carona para o ex, mas ele dispara:

"Eu prefiro que a Maria da Paz me ajude. Não quero dar trabalho. O brinquedinho deu defeito, Vivi. Mas não precisa consertar. Pode voltar pra sua vida, quem sabe você arruma até um novo brinquedinho?"

Maria da Paz leva Chiclete para casa e ele conta à prima que está muito decepcionado com o que ouviu de Vivi no dia em que ela colocou um ponto final na relação:

"Ela diz que fui só um brinquedinho pra ela."

Maria tenta consolar Chiclete, mas ele garante que vai conseguir superar o que aconteceu:

"Mas tudo bem. Logo estou pronto pra outra."

Confira o resumo do capítulo deste sábado

Maria da Paz e Amadeu socorrem Chiclete. Maria alerta Vivi, que visita o ex-namorado no hospital. Chiclete é rude com Vivi. Vivi aceita o anel de noivado de Camilo. Régis apresenta Arthur a Maria da Paz. Rock e Paixão trocam provocações. Cássia desabafa com Merlin. Vivi conhece Berta, governanta da nova casa de Camilo. Camilo orienta Berta a vigiar Vivi. Joana aceita ir à luta de Rock. Fabiana pede que Abel lhe compre um ingresso para a luta de Rock. Téo repreende Kim por sair com Paixão e Márcio ao mesmo tempo. Maria da Paz contrata Jenifer e Tonho para a nova confeitaria. Marlene constata que Antero gosta de Evelina e Maria da Paz a conforta. Evelina aceita se casar com Antero. Otávio e Beatriz decidem se separar. Chega o dia do casamento de Vivi.