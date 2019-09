A Dona do Pedaço: Josiane é desmascarada

A reviravolta começa no capítulo de hoje, em A Dona do Pedaço: Josiane (Agatha Moreira) será desmascarada depois que Evelina (Nivea Maria) descobrir seus crimes. Sergundo a coluna de Patrícia Kogut, tudo começará quando Camilo (Lee Taylor) for à casa de Maria da Paz (Juliana Paes) e perguntar se ela reconhece a bolsa encontrada ao lado do corpo de Lucas (Kainan Ferraz), namorado de Jardel (Duio Botta).

A confeiteira dirá que é a dona da bolsa. A resposta reforçará as suspeitas do policial em relação a Régis (Reynaldo Gianecchini), já que, na época do assassinato, o playboy ainda era casado com Maria da Paz. Mais tarde, Evelina acabará se lembrando de que, no dia da morte de Lucas, a neta estava usando o acessório. Ela, então, irá à casa de Josiane confrontá-la:

- A polícia foi em casa com uma bolsa que pertencia à sua mãe. Diz que tava com muito dinheiro dentro. Queria descobrir se o Régis usava, pegava da sua mãe. Mas você tava com a bolsa, Josiane, disse que era para guardar maquiagem quando saiu. Depois, voltou sem ela.

Josiane se irritará com a acusação, mas, antes que as duas continuem a conversa, Téo (Rainer Cadete) aparecerá e a mãe de Maria da Paz irá embora. Numa cena adiante, Josiane irá à casa da avó para retomar a discussão. Evelina repetirá o que disse e a vilã disfarçará:

- Tá confundindo as datas. - Confundindo? - Eu vim aqui para parar com essa conversa. Sabe que pode me prejudicar, se a polícia ouve... Evelina, no entanto, voltará a afirmar que a neta mentiu para a polícia: - Você matou o Jardel, Josiane. Empurrou o homem direto para as rodas de um caminhão. Depois atirou o garoto de programa do alto de um prédio. Não adianta negar, Josiane. Agora, diante das evidências da polícia, eu sei que foi você. Você matou aqueles dois homens.

O que vem por aí

Ainda no cítulo de hoje (18) Fabiana (Nathalia Dill) dirá a Vivi que está sendo coagida por Camilo e irá depor contra Chiclete. Na quinta (19), Agno (Malvino Salvador) convidará Leandro (Guilherme Leicam) para voltar a morar com ele Na sexta (20), para salvar Chiclete, Vivi mentirá para ele e terminará o relacionamento com o rapaz. No sábado (21), Chiclete aparecerá no casamento de Vivi e Camilo