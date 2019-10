A Dona do Pedaço: Josiane vira prostituta e pagará 'serviços sujos' com sexo

A vilã Josiane (Agatha Moreira) oferecerá sexo como pagamento aos serviços sujos que contratará em "A Dona do Pedaço". De acordo com o site Notícias da TV, a primeira vez da megera, que agora virou prostitura, será com um hacker, que ela irá contratar para acabar com a imagem de Régis (Reynaldo Gianecchini).

Após o ataque ao playboy, a mimada mandará Rael (Rafael Queiroz) arrancar o celular de Fabiana (Nathalia Dill) à força. O primo matador da megera, porém, rejeitará o sexo e alegará que ela "não vale nada".

As cenas irão ao ar no fim de outubro, depois que Régis estiver preso como o principal suspeito de ter assassinado Jardel (Duio Botta) e seu namorado. A acusação ganhará força a partir do capítulo desta terça (1º).

A megera terá certeza de que tornar a prisão um escândalo é o melhor caminho para continuar impune. Ela, então, terá a ideia de contratar um hacker para acabar com a imagem do playboy. O bandido virtual plantará notícias falsas e será pago com sexo.

Em seguida, ela achará que pode contratar Rael para um "servicinho sujo" oferecendo sexo como pagamento. A golpista ligará para o matador e marcará um encontro em uma padaria do Bixiga (região central de São Paulo). A filha traíra de Maria da Paz (Juliana Paes) dirá que precisa de um favor. "Justiceiro não trabalha de graça", avisará Rael.

Tudo em família

"Eu quero que pegue o celular da Fabiana e me traga. Preciso desse celular", explicará Josiane, de acordo com o Notícias da TV. Ele responderá que está mesmo prestes a fazer um serviço para a ex-noviça como copeiro, mas, se não rolar, colocará uma máscara e assaltará a empresária armado perto da fábrica.

"Só que aí... Vai ter que me pagar melhor", negociará o criminoso. "Eu tou sem dinheiro. Quer passar uma noite comigo?", vai disparar Josiane. No roteiro escrito por Walcyr Carrasco, consta que é para o matador soltar um bela gargalhada. "Cê não vale nada, prima. Mas não", rejeitará o rapaz.

Ela dirá que ele pode assaltar seu namorado, pois o equipamento fotográfico de Téo (Rainer Cadete) vale um "dinheirão". "Posso te dar a dica do estúdio, a hora que ele vai tar lá sozinho, cê leva a câmera", planejará a criminosa. "Melhorou", concordará o sobrinho de Amadeu (Marcos Palmeira).

A sequência irá ao ar no próximo dia 23. Rael conseguirá pegar o celular de Fabiana e entregá-lo à prima prostituta e assassina. Com a ajuda de seu novo comparsa, o hacker William (nome do ator não foi divulgado), Josiane apagará a foto que prova que ela matou Jardel não só do telefone da ex-noviça, mas também do arquivo virtual (a chamada nuvem).