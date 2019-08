A Dona do Pedaço: Maria da Paz passa a fábrica para o nome de Josiane

A semana promete na novela das nove, A Dona do Pedaço. A protagonista Maria da Paz (Juliana Paes) está desesperada porque a maior parte do estoque de mantimentos da fábrica foi atingida por um incêndio. Cheia de dívidas por causa dos últimos empréstimos, a empresária escuta Márcio (Anderson Di Rizzi) dizer que agora ela ficará com o nome sujo. Na novela A Dona do Pedaço, Jô (Agatha Moreira) escuta a conversa e pergunta para o gerente:

"Mas espera... se ela não pagar a dívida no banco... isso não vai atingir a fábrica?"

A boleira fica tensa com essa possibilidade e Márcio explica:

"Aí é que está o problema, Maria da Paz. Durante muito tempo eu avisei, avisei... Você sempre misturou suas contas pessoais com as da fábrica. Agora o banco pode alegar isso judicialmente... e pode querer cobrar da fábrica."

É então que Josiane entra com a segunda parte do seu plano! Responsável pelo fogo que atingiu o estoque, ela se faz de boazinha e diz para a mãe:

"Bota a fábrica no nome de outra pessoa. Até passar o risco de cobrarem a dívida."

Maria da Paz pergunta quem seria essa pessoa e Jô responde:

"No meu, por exemplo. Sou sua filha. Bota a fábrica no meu nome."

A empresária aprova a ideia e pede para Márcio chamar Antero (Ary Fontoura) para providenciar a papelada da transferência de nomes. Depois de dizer que gostaria de falar em particular com Maria da Paz, o gerente a alerta sobre os riscos de passar a fábrica para o nome de Josiane, pois a garota acabou de passar a perna na mãe com a história da comissão.

Irritada com o seu funcionário, Maria da Paz diz que confia na honestidade da filha. Mas ela pensa melhor e faz um pedido a Antero:

"Eu tenho que passar para o nome dela, pra impedir que a fábrica corra perigo. Mas... pelo sim pelo não, o senhor pode fazer um papel, que reverta todo negócio... só pro caso de essa história de ser dona da fábrica subir na cabeça dela... enfim... é minha filha, eu amo..."

"Eu faço um termo em que vocês reconhecerão que a venda foi uma simulação... e se por acaso... Deus queira que não, mas se acontecer... algo inesperado, você provará que a venda foi simulada", diz o advogado.

"Isso. Bota no meio dos contratos, ela nem vai ver. Doutor Antero, não pensa que desconfio da minha filha. Mas tenho que ser esperta", afirma Maria da Paz.

Antero (Ary Fontoura) faz para Maria da Paz (Juliana Paes) a papelada que dá para reverter a transição dos nomes da fábrica, na novela A Dona do Pedaço

(Foto: Globo)

No escritório da fábrica, Jô começa a assinar toda a papelada, sem imaginar que a mãe se preveniu de qualquer armação. Depois de preencher tudo, a garota vibra com a declaração da sua mãe: