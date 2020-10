A Fazenda 12: Luiza Ambiel protagoniza discussão em gravação do programa de Faro

Luiza Ambiel deu o que falar dentro do reality show A Fazenda 12, da Record TV, mas já mostrou que as coisas não vão ser muitos diferentes aqui fora. A atriz, que foi eliminada do nesta quinta-feira (22), gravou sua participação no programa Hora do Faro nesta sexta (23). Lá, ela protagonizou uma discussão com a jornalista Fabíola Gadelha, e um pequena “torta de climão” com a apresentadora Sabrina Sato.

As especulações sobre a participação polêmica de Luiza começaram com o story publicado por Victor Sarro, um dos convidados para sabatinar a ex-peoa. No vídeo, que foi compartilhado sem som para não dar spoiler, a atriz aparece um pouco exaltada falando algo para a jornalista Fabiola Gadelha. Na legenda, o humorista confirmou o clima tenso. “Hahaha Treta entre Fabiola Gadelha e Luiza”, escreveu. Em outro post com a foto de Ambiel, ele adiantou que “o pau tá quebrando”.

Uma gravação que foi publicada na web mostra que Luiza também não gostou muito das falas de Sabrina Sato. A atriz não pensou duas vezes antes de interromper a apresentadora. Uma fonte ouvida pelo site de Hugo Gloss disse que Ambiel chegou a dizer seu famoso “Espera aí” para Sabrina.

Muitas páginas de fofoca nas redes sociais começaram a especular que o clima ficou tão tenso no palco do programa de Rodrigo Faro, que a ex-musa da Banheira do Gugu chegou a abandonar a atração no meio da gravação. Victor Sarro desmentiu a informação e falou que o que houve foi um atraso de Luiza para o início das filmagens, uma vez que ela estava com medo do que teria que enfrentar na sabatina. O humorista ainda acrescentou que Ambiel segue muito emotiva ao falar de tudo que aconteceu no confinamento.

Mais cedo, Sarro e o jornalista Leo Dias fizeram uma live no Instagram enquanto aguardavam o início da filmagem. Na ocasião, eles adiantaram o atraso de Luiza Ambiel e comentaram que ela estava discutindo com a equipe de Rodrigo Faro sobre os assuntos que não gostaria que fossem abordados, caso contrário ela poderia desistir de participar da atração.

Léo Dias apurou que Fabíola Gadelha acusou Luiza de fazer fofoca por maldade e disse que ela queria colocar Biel contra Mariano. O tom alterado fez com que Rodrigo Faro interrompesse as discussões várias vezes. Durante o programa, Luiza também confirmou que o cantor Luiz Carlos, do grupo Raça Negra, foi um dos grandes amores de sua vida.

Ambiel foi às lágrimas ao falar do comentário de Mateus Carrieri, que a chamou de “rata”, e ao dizer que sentiu ter decepcionado a filha de 12 anos. A atriz também se defendeu da imagem de “barraqueira”, dizendo que usa o ataque para se defender. O programa com a peoa será exibido no domingo (25), a partir das 15h15.